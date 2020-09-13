 

“А этот вам как?”: Екатерина Климова впечатлила подписчиков акробатическими трюками в бане

13.09.2020, 16:53, Разное

Популярная актриса Екатерина Климова разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram фотоснимки, на которых продемонстрировала несколько акробатических трюков. Изображения были сняты в рамках посещения знаменитостью турецких бань.
На опубликованных фотографиях красавица, облаченная лишь в раздельный купальник белого цвета, во всей красе показала подписчикам стройность и гибкость своего тренированного тела. В частности, на одном из снимков Климова исполнила эффектный прыжок в высоту, а на другом, демонстрируя свою фигуру в соблазнительном изгибе, поинтересовалась у фолловеров красотой образа: “А этот вам как?”. Венцом же мини-серии публикаций стала впечатляющая стойка на голове, исполненная хозяйкой аккаунта.

Стоит отметить, что бани, ставшие местом проведения импровизированной фотосессии, телезвезда посетила во время своего отдыха в турецком отеле Ali Bey Resort Sorgun, проводимого в компании 18-летней дочери Лизы Хорошиловой. К слову, Климова упомянула, что уже успела оценить вкус национального напитка этой страны: “Турецкий чай, пьем за дружбу и любовь во всем мире!”.



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