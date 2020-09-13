Закрылись избирательные участки в большинстве регионов Сибири

13.09.2020, 16:37, Новости дня

Трехдневное голосование завершилось в регионах Сибирского федерального округа, расположенных в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском крае, а также в Хакасии и Республике Алтай, сообщили в региональных избиркомах.

Так, в Томской области избирали депутатов дум Томска, Северска, Стрежевого, Кедрового, а также дум 17 районов и одного сельского поселения. В выборах горсовета в Томске приняли участие, по данным на 18.00, более 61 тыс. человек, или 16,33% жителей. «Серьезных нарушений, которые повлияли бы на волеизъявления граждан, не было», – передает ТАСС слова главы городского избиркома Виктора Тищенко.

Также в Новосибирской области жителям предстояло избрать депутатов заксобрания, городского совета Новосибирска и 475 муниципалитетов.

Как сообщила председатель облизбиркома Ольга Благо, «явка на выборах составила на 18.00 (14.00 мск) 25,23%, проголосовало 544 тыс. человек».

В 20.00 по местному времени закрылись участки в Алтайском крае, Кемеровской области, Красноярском крае, в Хакасии и в Республике Алтай, где проходили довыборы депутатов регионального заксобрания, депутатов городских советов, а также депутатов и глав сельсоветов.