Более 400 жителей Краснодара обратились за помощью из-за пожара
13.09.2020, 16:37, Новости дня
Жители многоквартирного дома в Краснодаре, где ночью произошел крупный пожар, обратились за различной помощью к властям города.
«По состоянию на 14.00 за помощью обратились 414 человек, в том числе 46 детей. В расселении нуждаются 179 человек, в том числе 25 детей», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает ТАСС.
Сообщается, что в пункте временного размещения в гостинице «Кавказ» размещено 89 человек, в том числе шесть детей, в гостинице «Москва» – три человека, в том числе один ребенок.
Напомним, ночью в Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме. Очаг располагался на седьмом этаже, пламя быстро распространилось на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций. Из горящего здания было эвакуировано 300 человек. Пострадавших нет, пожар потушен.
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