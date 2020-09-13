Не менее 100 тысяч человек вышли на акцию протеста в Минске

13.09.2020, 16:25, Новости дня

По меньшей мере 100 тысяч демонстрантов вышли на улицы в центре Минска в воскресенье, сообщил очевидец агентству Reuters. Милиция задержала около 250 человек, сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на МВД Беларуси.

Ранее власти огородили площадь в центре города колючей проволокой и начали задерживать демонстрантов, пришедших на очередной марш после спорных президентских выборов, прошедших в августе.

Как сообщалось ранее, очевидец, с которым беседовал корреспондент агентства Reuters, видел колонну, которая двигалась в сторону площади Независимости, где находятся офисы правительства страны и президента Беларуси Александра Лукашенко.

В субботу, как минимум, 5 тысяч человек приняли участи в демонстрации, требуя освобождения взятого под стражу лидера оппозиции.

МВД сообщило, что за последнюю ночь в стране было задержано 114 человек, 99 из них в столице.

Информагентство ТАСС сообщило, со ссылкой на минскую милицию, что задержания в воскресенье начались еще до объявленного времени начала акции протеста.

Участница акции по имени Татьяна сообщила Reuters, что в ее группе было более тысячи человек.

«Солдаты окружили нас в несколько кругов, людей избирательно выхватывали из толпы и избивали», – сообщила она.

Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа, которые, по заявлениям оппозиции, были сфальсифицированы.

Лукашенко отрицает это, заявляя, что за протестами стоят внешние силы.

Ключевые деятели оппозиции Беларуси оказались в заключении или были вынуждены покинуть страну. Ожидается, что Лукашенко прибудет в Россию в понедельник для переговоров с президентом Владимиром Путиным. В этот же день Россия и Беларусь начнут совместные военные учения.