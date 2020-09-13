Паническая атака: умереть и не встать?

13.09.2020, 16:20, Разное

Панические атаки реально существуют или это блажь?

Паническая атака – реальный диагноз по МКБ. У нас он относится к категории “Другие тревожные расстройства” и называется “паническим расстройством”. Есть вероятность, что ПА диагностируют, как ВСД или кардионевроз. Это – другое, но симптомы похожи. ПА – диагноз исключения, когда проверили все возможные варианты физических и психических нарушений, и ничего не нашли. А если обнаружили, например, депрессию, алкоголизм или, тем более, соматические болезни, диагноз панической атаки не ставится.

Что происходит с человеком во время ПА?

На ровном месте начинает зашкаливать тревога и появляется страх сойти с ума или умереть. В отличие от других тревожных расстройств человек с ПА физически ощущает свою панику.

Сердце буквально заходится, а дыхание сбивается и появляется одышка. Может окатить жаром или бить озноб. Появляется головокружение, тошнота, боль за грудиной или другие ощущения, похожие на серьезные проблемы со здоровьем.

Один эпизод длится в среднем до получаса, а повторяется у кого как: пару раз в год или несколько раз в день. Панические атаки возникают внезапно и обычно не зависят от места, времени и обстоятельств. Хотя фон ПА меняется, человек начинает бояться ситуаций, где его настигла атака. Так появляется страх страха, который мешает жить между приступами.

Из-за чего возникает ПА?

Точно неизвестно. Есть версия, что виновата генетика. Или сбой в работе нейромедиаторов и гормонов: гамма-аминомасляной кислоты, серотонина и кортизола. Другие пишут про гипервозбудимость нейронов или тяжелое детство, которое у взрослых выливается в такую вот болезнь.

Зачем мне знать про ПА, если у меня все в порядке с головой?

Кажется, болезнь встречается чаще, чем можно подумать. В США 6 миллионов человек страдают паническими расстройствами. У нас просто не посчитали.

Как отличить паническую атаку от реальной угрозы здоровью?

Сходить к врачу. Хотя при панической атаке нет угрозы жизни, доказать это может только осмотр, опрос и анализы. Первый раз. Если исключили проблемы с сердцем, желудком и со всем остальным, вам не в “скорую”. Хотя во время каждого эпизода ПА будет казаться, что надо именно туда.

Так все-таки надо к врачу?

Надо. Во-первых, он исключит другие заболевания и убедит вас, что с телом все в порядке. Во-вторых, научит справляться с ощущением катастрофы. Паническая атака считается не психическим отклонением, а психоневрологическим нарушением. Поэтому, хотя тревожные расстройства – это больше по части психиатра, начать можно и с невролога. Только лучше с доказательного, который не будет ставить вам ВСД

Это, вообще, лечится?

Скорее, да. Основное “лекарство” – когнитивно-поведенческая психотерапия. КПТ помогает менять интерпретацию симптомов. Например, когда снова накроет тревога, вы будете вспоминать, что боль в сердце – не инфаркт, покалывание в лице – не инсульт, головокружение – не признаки сумасшествия. КПТ учит разделять ощущение и реальность.

Еще на начальном этапе могут выписать антидепрессант или транквилизатор. Лекарства снизят количество приступов. При ПА чаще используется группа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) или бензодиазепины.

Что мне делать во время приступа панической атаки?

Замедлить дыхание. На четыре счета вдох, секундная задержка, на четыре счета выдох. Так проходит гипервентиляция, которая усиливает физические эффекты ПА.

Найти безопасное место, чтобы переждать приступ паники.

Отвлечь ум. Слушать музыку, вспоминать стихи, переписывать от руки рекламную листовку – что угодно, чтобы не зацикливаться на мыслях.

Отвлечь тело. Массировать ладони, перебирать что-нибудь пальцами, растягивать в руках резинку от волос.

Вспомнить, что такое уже было. А, значит, пройдет, как и в прошлый раз.

Можно ли умереть от ПА?

Нет! Хотя и кажется, что да. Как раз, чтобы успокаивать себя во время эпизодов ПА, надо сходить к доктору и убедиться в своей хорошей физической форме.

Что будет, если не лечить ПА?

Есть риск, что постоянная боязнь панических атак приведет к депрессии. К тому же, люди с ПА чаще пытаются решить проблему алкоголем или психоактивными веществами.ических атак приведет к депрессии. К тому же, люди с ПА чаще пытаются решить проблему алкоголем или психоактивными веществами.