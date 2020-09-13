Против новороссийского депутата возбуждено уголовное дело

13.09.2020, 16:08, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-ого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы 7-ого созыва Михаила Ерохина по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили в СК.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края 6-ого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты 7-ого созыва Михаила Ерохина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что следователями в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2 100 000 рублей от представителя администрации муниципального образования г. Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за неосуществление преступных действий – провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан. Получив деньги Ерохин собирался отказаться от провокаций и дискредитации выборов. При этом, Ерохин месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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