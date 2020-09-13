Против новороссийского депутата возбуждено уголовное дело

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13.09.2020, 16:08, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-ого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы 7-ого созыва Михаила Ерохина по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили в СК.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска Краснодарского края 6-ого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты 7-ого созыва Михаила Ерохина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество)», – говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Отмечается, что следователями в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2 100 000 рублей от представителя администрации муниципального образования г. Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за неосуществление преступных действий – провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан. Получив деньги Ерохин собирался отказаться от провокаций и дискредитации выборов. При этом, Ерохин месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением. 

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Накануне во Владимире правоохранительными органами была задержана группа из 15 так называемых «наблюдателей» от «Справедливой России», которые по факту оказались представителями радикальных ультраправых сообществ. Перед группой провокаторов стояла задача по уничтожению наглядной агитации политических оппонентов «Справедливой России».  

Ранее в Петербурге задержали депутата Законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина по делу о получении взятки.



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