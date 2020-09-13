МИД Украины призвал надавить на Россию из-за выборов в Крыму

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13.09.2020, 16:08, Новости дня

МИД Украины выразил протест РФ из-за выборов в местные органы власти в Крыму и Севастополе, которые проводятся в воскресенье, сообщила пресс-служба украинского ведомства.

«Призываем иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых выборов (…), а также усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем расширения санкций», – цитирует сообщение украинского МИДа ТАСС.

В министерстве заявили, что Украина считает «выборы губернатора Севастополя, довыборы депутатов в Государственный совет Республики Крым и в симферопольский местный совет грубым нарушением конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права».

Напомним, по состоянию на 10.00 мск воскресенья явка на выборах губернатора Севастополя составила 35,19%. На прошлых выборах главы города явка составила 34,2%.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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