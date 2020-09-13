“ВКонтакте” заявила, что обошла блокировку в Украине

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13.09.2020, 15:55, Новости дня

Российская соцсеть “ВКонтакте” заявила, что смогла обойти блокировку в Украине в своем мобильном приложении. Об этом говорится на странице “VK Україна”.

“Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий – пользуйтесь VK, как и прежде, без VPN”, – говорится в сообщении.

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам ограничен с мая 2017 года на срок от одного до трех лет в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список среди прочих попали социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также сервисы Mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”. 17 мая указ был опубликован в “Урядовому кур’єрі” и официально вступил в силу. В 2018-м и 2019 годах в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

На сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой отменить санкции в отношении российских соцсетей, однако Порошенко отказался ее удовлетворить. В ответе на петицию он подчеркнул, что “ВКонтакте” и Mail.Ru “широко использовались российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан”.

15 мая президент Владимир Зеленский продлил еще на три года запрет российских соцсетей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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