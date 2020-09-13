“Это гораздо сложнее, чем уйти”: Оксана Самойлова высказалась о прощении измен

13.09.2020, 15:53, Разное

Популярная модель и инста-блогер Оксана Самойлова пообщалась в разделе Stories своего микроблога в Instagram с подписчиками, ответив на ряд интересующих их вопросов. В частности, знаменитость пояснила о своем отношении к прощении измен любимого человека.

Отвечая на вопрос о том, смогла ли бы она простить измену, Оксана Самойлова отметила, что пока находится лишь на пути решения подобной непростой дилеммы “Пока не знаю, честно говоря, но думаю это гораздо сложнее, чем уйти”, – предположила красавица. Также модель упомянула, что сможет высказаться по данной теме более конкретно лишь через пару лет, попутно заметив, что подобных вопросов от фолловеров в этом направлении получает немало. “Короче, время покажет”, – резюмировала она.



Отправной точкой заинтересованности подписчиков является тот факт, что еще в марте текущего года Оксана Самойлова заявила о вероятном расторжении брака с рэпером Джиганом, который был уличен в зависимости от запрещенных препаратов. Кроме того, у красотки имелись основания предполагать факты измен со стороны супруга. В итоге развода все же не произошло, однако инстадива по прежнему не может простить предательств любимого человека.



К слову, поклонники также поинтересовались у любимицы, испытывает ли она тревогу по поводу возможного снижения объема материального достатка и, соответственно, невозможности обеспечения своим четверым детям нынешнего уровня жизни. Самойлова в ответ заявила, что пытается не озадачиваться назойливо подобными мыслями, однако, на всякий случай, приучает малышей к домашней работе – уборке, готовке и т.п.