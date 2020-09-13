Силовики задержали 250 человек на митингах в Минске
13.09.2020, 15:48, Новости дня
Милиция задержала 250 участников протестных акций в центре белорусской столицы, а мобильные операторы снова снизили там скорость интернета.
«В различных районах столицы задержаны около 250 человек, – написала официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram. – Все они использовали флаги и иную символику, незарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного».
По сообщению ТАСС, около стелы «Минск – город-герой» собралось несколько тысяч несогласных с объявленными итогами президентских выборов.
Люди пришли в этот район двумя колоннами с разных сторон.
На подходе к стеле дорогу протестующим преградили подразделения ОМОН, говорится в сообщении.
Также стало известно о снижении скорости мобильного интернета в центре города. Оператор связи А1 подтвердил, что это сделано по требованию власти.
«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», – говорится в сообщении компании в Twitter.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.
В сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.
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