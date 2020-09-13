Адвокат Пашаев подал в суд на Михаила Ефремова за нанесение ущерба его адвокатскому имиджу

13.09.2020, 15:31, Разное

Адвокат Эльман Пашаев, выступавший защитником актёра Михаила Ефремова в суде по делу о смертельном ДТП, подал против актёра гражданский иск за порчу адвокатского имиджа.

– Из-за его действий, вот этой всей клоунады, меня на всю страну выставили посмешищем. Я боюсь зайти в интернет. Там все надо мною смеются. Ко мне перестали обращаться клиенты. У меня нет сейчас работы, а мне, между прочим, семью кормить и кредит за «Майбах» не выплачен. Если бы не Ефремов, я бы дальше спокойно работал, а он мало того, что человека убил, ещё и меня подставил. Я считаю, что он виноват в этом и должен возместить мне ущерб, — посетовал адвокат.

Пашаев оценил причинённый ущерб в 25 миллионов рублей. Сумма, по словам адвоката, была подсчитана из учёта потенциальных клиентов, которые должны были нанять его, и морального ущерба от поражения в суде.