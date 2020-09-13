Ученые нашли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

13.09.2020, 15:17, Разное

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили новый способ борьбы с болезнью Альгеймера посредством корректировки нейронных сетей. Лабораторные эксперименты исследователей продемонстрировали эффективность инновационной методики.

Лабораторные испытания в свете проверки теоретической гипотезы были проведены объединенным коллективом ученых из Японии, представляющих Университет Кэйо и Медицинский университет Айти. В ходе них специалисты связали разорванные нейронные сети посредством искусственно созданных на базе синапсообразующих белков соединителей. Далее элементы были введены грызунам, у которых были предварительно симулированы повреждения спинного мозга и мозжечковая атаксия, являющиеся симптомами болезни Альцгеймера. В результате было обнаружено, что лабораторные мыши выздоровели в течение нескольких суток.

“Это совершенно новый вид терапии нервных заболеваний, связанных с синапсами, и на него возлагаются большие надежды”, – прокомментировал итоги исследования один из его авторов, профессор нейрофизиологии Мичисуке Юзаки из Университета Кэйо. Специалисты надеются, что их открытие уже в ближайшей перспективе может быть реализовано в рамках глобальной программы лечения деменции. Об этом пишет Science.