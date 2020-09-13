 

Ученые: Вспышку коронавируса можно предсказать при помощи Google

13.09.2020, 15:17, Разное

Американские исследователи на основании научного анализа данных сделали заключение, что вспышку коронавируса возможно предугадать при помощи инструмента интернет-поисковика Google. Основанием для прогноза служит увеличение запросов по профильной симптоматике заболевания.
Ученые, представляющие научное учреждение Massachusets General Hospital (США), провели сравнение уровня интереса посетителей Сети к тематике снижения аппетита и вкусовых ощущений, а также диареи, являющихся симптомами COVID-19, с количеством инцидентов заражения коронавирусом в полутора десятках штатов в период с 20 января по 20 апреля текущего года. В рамках использования для анализа сервиса Google Trends исследователями была отмечена корреляция между увеличившимся интересом к упомянутым тематическим статьям и повышением числа инфицированных в таких регионах, как Массачусетс, Иллинойс, Калифорния, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Примечательно, что, с точки зрения временного промежутка, наиболее ощутимая прямая зависимость присутствовала при диапазоне в три-четыре недели между существенным скачком количества тематических запросов и повышением количества случаев инфицирования.

“Наши данные подчеркивают важность желудочно-кишечных симптомов как потенциальных предвестников заражения COVID-19 и указывает на то, что Google Trends может быть ценным инструментом прогнозирования пандемий”, – резюмировали специалисты. Они также напомнили, что в 2009 году имела место аналогичная практика, когда работники Google смогли отследить вспышку гриппа по подобной методике. Об этом пишет Clinical Gastroenterology and Hepatology.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Доверенное лицо: кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую вывезли из страны власти

21.07 / Мнение: Желание было, но доказательств нет

18.07 / Доктора сообщают, что курение вейпов может приводить к состоянию, похожему на COVID-19

22.08 / «Это очень больно»

21.07 / Мэр Норильска объявил об отставке

08.08 / Личное: Нападение старых кур

27.07 / Мнение: Агрессивные грамманаци. Да, “звОнит” включат в новый словарь

07.07 / Анита Цой рассказала о побочных эффектах коронавируса

08.08 / Девушка сфотографировала призрака, но многие думают, что это монтаж

19.07 / Пугачева без мужа “оторвалась” со светскими львицами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска