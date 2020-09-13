Ученые: Вспышку коронавируса можно предсказать при помощи Google

13.09.2020, 15:17, Разное

Американские исследователи на основании научного анализа данных сделали заключение, что вспышку коронавируса возможно предугадать при помощи инструмента интернет-поисковика Google. Основанием для прогноза служит увеличение запросов по профильной симптоматике заболевания.

Ученые, представляющие научное учреждение Massachusets General Hospital (США), провели сравнение уровня интереса посетителей Сети к тематике снижения аппетита и вкусовых ощущений, а также диареи, являющихся симптомами COVID-19, с количеством инцидентов заражения коронавирусом в полутора десятках штатов в период с 20 января по 20 апреля текущего года. В рамках использования для анализа сервиса Google Trends исследователями была отмечена корреляция между увеличившимся интересом к упомянутым тематическим статьям и повышением числа инфицированных в таких регионах, как Массачусетс, Иллинойс, Калифорния, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Примечательно, что, с точки зрения временного промежутка, наиболее ощутимая прямая зависимость присутствовала при диапазоне в три-четыре недели между существенным скачком количества тематических запросов и повышением количества случаев инфицирования.

“Наши данные подчеркивают важность желудочно-кишечных симптомов как потенциальных предвестников заражения COVID-19 и указывает на то, что Google Trends может быть ценным инструментом прогнозирования пандемий”, – резюмировали специалисты. Они также напомнили, что в 2009 году имела место аналогичная практика, когда работники Google смогли отследить вспышку гриппа по подобной методике. Об этом пишет Clinical Gastroenterology and Hepatology.