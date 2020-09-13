В Минске начались задержания участников акций протеста

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13.09.2020, 15:08, Новости дня

Сотрудники милиции начали задерживать участников запланированной в Минске акции протеста под названием «Марш героев», сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия, они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», – передает ее слова ТАСС.

Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что в связи с объявленной оппозицией акцией протеста, сотрудники правоохранительных органов несут в службу в усиленном режиме. «Выставлено максимальное число постов на проспектах Независимости и Победителей, со стороны кольцевой дороги в центр города. Для этого дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД», – сказала она.

По данным Telegram-канала Tut.by, возле отеля «Ренессанс» начались массовые задержания. Силовики остановили колонну из нескольких сотен человек около моста в начале проспекта Дзержинского, где стояло несколько автозаков, микроавтобусов. Участники акции разбежались.

Напомним, в субботу в Минске проходил ставший традиционным женский марш несогласия с объявленными ЦИК результатами выборов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

В сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.



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