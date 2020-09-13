Эксперты объяснили низкую явку на выборах губернатора Приангарья уходом Левченко

13.09.2020, 15:08, Новости дня

Явка на выборах губернатора Иркутской области по состоянию на 15.00 (10.00 мск) составила почти 26%, такие низкие значения обусловлены усталостью жителей региона от избирательной кампании и уходом предыдущего главы Приангарья Сергея Левченко.

По мнению эксперта, явка по итогам выборов не превысит 50% от общего числа избирателей.

«Мне кажется, конечно, есть определенная усталость в Иркутской области от выборов губернатора, поэтому явка ниже, чем можно было бы ожидать, но, тем не менее, она достаточная для того, чтобы выборы были признаны легитимными. Думаю, что в конечном итоге будет где-то выше 40%, но ниже 50%», – рассказал ТАСС политолог, эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

Он отметил, что усталость жителей от избирательной кампании связана, прежде всего, с уходом предыдущего губернатора – Сергея Левченко – в отставку в декабре 2019 года.

«Люди привыкли, что губернатор, которого они избрали, должен отработать определенное количество лет, а тут вдруг он уходит в отставку, и это, конечно, снижает интерес к выборам. У людей рождается недоверие [к избирательному процессу]. То есть, следующий губернатор может прийти, наобещать, а потом точно также уйти в отставку», – отметил Баширов.

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов также отметил низкую явку в Приангарье. Он полагает, что нежелание жителей региона идти на избирательные участки связано с невыполненными обещаниями предыдущего губернатора. «Иркутская область сильно устала от разнообразных электоральных экспериментов», – сказал он. По мнению эксперта, явка к закрытию избирательных участков может достигнуть 38%.

При этом политолог Михаил Виноградов не считает показатели явки в регионе низкими. Он отметил, что цифры соизмеримы с прошлыми выборами. На это, с одной стороны, повлияла конкуренция между врио главы региона Игорем Кобзев и его главным оппонентом, кандидатом от КПРФ Михаилом Щаповым, а с другой – жители региона испытывают усталость от выборов на фоне голосования по конституции, которое прошло 1 июля. «Теперь главная интрига, чей электорат оказался лучше отмобилизован», – подчеркнул Виноградов.

Между тем, в Иркутской области закрылись избирательные участки. По данным на 19.00 (14.00 мск), серьезных нарушений не зафиксировано.

«Сегодня [поступило] шесть обращений. Пока все проверяется. Никаких [жалоб], которые могли бы на что-то повлиять, пока нет», – сказал председатель облизбиркома Илья Дмитриев.

В Иркутской области проходят 90 избирательных кампаний, в том числе по выборам губернатора. На пост главы региона претендуют пять человек. Это представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от «Справедливой России», Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, и самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

Напомним, хотя единый день голосования в РФ проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.