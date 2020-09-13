 

Лавров указал на желание ЕС не отставать от США в попытках «наказать» Россию

13.09.2020, 14:48, Новости дня

Евросоюз следует сиюминутным желаниям не отстать от США в попытках «наказать» Россию и жертвует для этого своими геоэкономическими и стратегическими интересами, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Евросоюз, к сожалению, пошел по пути принесения в жертву своих геоэкономических, стратегических интересов в угоду сиюминутным желаниям не отстать от США в том, что называется «наказание России». Мы привыкли к этому», – передает слова Лаврова ТАСС.

По словам министра,будущие планы по партнерству с Европой надо выстраивать с использованием «страховочной сетки».

«Теперь понимаем, что все наши будущие планы (имею в виду возможности возвращения к полноформатному партнерству с Евросоюзом) мы должны выстраивать обязательно с использованием «страховочной сетки», – подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее ЕС продлил санкции в отношении России. Также в европейском сообществе идет дискуссия о том, возможно ли завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» из РФ в Германию на фоне отравления Алексея Навального. 



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