Греция выразила готовность начать переговоры с Турцией в случае практической деэсклации

13.09.2020, 14:48, Новости дня

Греция готова начать новый раунд зондирующих контактов с Турцией в случае практической деэсклации с ее стороны в Восточном Средиземноморье, уход турецкого исследовательского судна Oruc Reis с греческого морского шельфа – первый положительный шаг в этом направлении, сообщил в воскресенье премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Мы надеемся, что этот шаг будет иметь продолжение. Окончание провокаций должно привести к началу обсуждений. Мы никогда не скрывали, что хотим обсуждать с Турцией, но в мирной атмосфере, без провокаций и без односторонних действий. К сожалению, в последний месяц обстановка не была таковой, и не по нашей вине. Хочу надеяться и верить, что данный шаг – первый шаг в правильном направлении. Конечно, должно быть продолжение, деэскалация не является одномоментным событием», – передает ТАСС его слова.

При этом Мицотакис добавил, что если Греция увидит примеры действий в направлении снижения напряженности, то Афины всегда готовы начать быстро новый цикл зондирующих контактов с Анкарой, прерванных турецкой стороной в 2016 году.

«Если мы увидим признаки практической деэскалации, Греция всегда готова сесть за стол для обсуждения одного важнейшего разногласия с Турцией, которым является разграничение морских зон в Эгейском море и Восточном Средиземноморье», – сказал премьер.

Кроме того, министр подчеркнул, что вариант санкций в отношении Турции продолжает оставаться в арсенале мер Евросоюза на тот случай, если Анкара не откажется от провокационных действий в районе Средиземноморья.

Ранее сообщалось, что турецкое буровое судно Oruc Reis вернулось в территориальные воды страны после завершения геологоразведочных работ в Средиземном море.

Напомним, Анкара направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе около острова Кастелоризо. В Афинах это расценили как провокацию. Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об отказе Анкары прекращать геологоразведку в Средиземном море, которую Турция возобновила в начале августа.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с напряженностью в восточной части Средиземноморья.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что из-за острова Кастелоризо может начаться война. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка.