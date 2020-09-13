Любимова поздравила Кончаловского с успехом на Венецианском кинофестивале

13.09.2020, 14:48, Новости дня

Министр культуры Ольга Любимова поздравила режиссера Андрея Кончаловского со специальным призом на 77-м Венецианском кинофестивале и сказала, что эта награда подтверждает профессионализм российских кинопроизводителей.

«С большой радостью поздравляю Андрея Сергеевича и весь творческий коллектив с победой фильма «Дорогие товарищи!» на Венецианском фестивале! Получение спецприза жюри этого престижного конкурса – достойная награда и очередное свидетельство высокого профессионального уровня российских мастеров», – сказала Любимова, передает ТАСС.

Любимова отметила, что фильм был снят при поддержке Министерства культуры.

«Уже на уровне сценария замысел авторов был удивительным, и я с нетерпением жду возможности посмотреть эту картину в кинотеатрах», – рассказала она.

Ранее сообщалось о том, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Получая награду, режиссер поблагодарил свою «коллегу и жену Юлию Высоцкую», которая сыграла главную роль в картине, а также «друга и продюсера Алишера Усманова», «который дал полную свободу создать что-то в кино».