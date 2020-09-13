 

Любимова поздравила Кончаловского с успехом на Венецианском кинофестивале

13.09.2020, 14:48, Новости дня

Министр культуры Ольга Любимова поздравила режиссера Андрея Кончаловского со специальным призом на 77-м Венецианском кинофестивале и сказала, что эта награда подтверждает профессионализм российских кинопроизводителей.

«С большой радостью поздравляю Андрея Сергеевича и весь творческий коллектив с победой фильма «Дорогие товарищи!» на Венецианском фестивале! Получение спецприза жюри этого престижного конкурса – достойная награда и очередное свидетельство высокого профессионального уровня российских мастеров», – сказала Любимова, передает ТАСС.

Любимова отметила, что фильм был снят при поддержке Министерства культуры.

«Уже на уровне сценария замысел авторов был удивительным, и я с нетерпением жду возможности посмотреть эту картину в кинотеатрах», – рассказала она.

Ранее сообщалось о том, что фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале. Получая награду, режиссер поблагодарил свою «коллегу и жену Юлию Высоцкую», которая сыграла главную роль в картине, а также «друга и продюсера Алишера Усманова», «который дал полную свободу создать что-то в кино».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Великобритания попросила Японию о помощи в строительстве сети 5G

19.08 / Канцлер Австрии уверен, что в Беларуси должны пройти новые выборы

20.07 / В Москве убили 90-летнюю преподавательницу ВГИК

30.07 / Ребенка умершего рэпера Картрайта передали органам опеки

10.08 / Хабаровский край за два года покинули более 50 тыс. жителей

19.07 / Байден опережает Трампа на 15 пунктов – соцопрос

26.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 млн

23.08 / Задержанных в Беларуси митингующих ставили на колени и избивали. Видео

30.07 / По делу о создании террористического сообщества в российской колонии привлекли 40 человек

21.07 / Впервые за 500 лет дворцовую стражу Тауэра сократят из-за COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска