В ходе пожара в жилом доме в Деснянском районе Киева погиб человек

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13.09.2020, 14:35, Новости дня

В ночь на 13 сентября на улице Братиславской в Деснянском районе Киеве произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила спасателям в 3.05.

“В связи с тем, что в квартире, где возник пожар, проживал психически больной человек, который уже неоднократно совершал поджоги собственного жилья, и учитывая отсутствие нормальных внешних дверей помещения, горение сопровождалось значительным задымлением лестничной клетки”, – говорится в сообщении.

Спасатели приступили к эвакуации людей. Всего из подъезда вывели 33 человека, из них четверо детей.

Пожар был локализован в 4.03, ликвидирован – в 4.16, отметили в пресс-службе.

“В ходе тушения и эвакуации на четвертом этаже была обнаружена больная потерпевшая 1945 года рождения в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали, женщина умерла, не приходя в сознание”, – сообщили в ГСЧС.

Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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