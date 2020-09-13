 

Эксперты назвали продукты, которые провоцируют развитие злокачественных опухолей

13.09.2020, 14:17, Разное

От того, что человек употребляет в пищу, зависит состояние его здоровья. Эксперты сферы питания назвали продукты, которые способны провоцировать развитие злокачественных опухолей в организме.
Онкологические заболевания возникают не только из-за генетической предрасположенности. Так, различные новообразования могут возникать вследствие неправильного образа жизни и рациона. Есть целая группа блюд, с которыми следует быть крайне осторожными. В первую очередь стоит обратить внимание на продукты из переработанного мяса. В подобных яствах содержится много химических элементов, вызывающих разного рода клеточные мутации.

Стоит отметить, что согласно информации Всемирной организации здравоохранения, изделия из переработанного мяса относятся к одной из самых опасных групп продуктов. Также к группе риска специалисты относят консервированные, копченые и соленые продукты, особенно из мяса после переработки. Потенциально опасны и продукты с наличием разнообразных вкусовых добавок.

Кроме того, осторожность следует соблюдать и с такими популярными лакомствами, как попкорн, сахар-рафинад, кукурузный сироп. Лучше убрать из рациона и лосося, так как при его промышленном приготовлении используется множество химикатов. Любителям правильного питания также эксперты рекомендуют быть аккуратными в выборе продуктов. Так, многие товары, пишет «Инфореактор», которые можно встретить на полках с так называемыми «диетическими» продуктами, также могут привести к заболеванию раком.



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