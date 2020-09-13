Сдерживая Путина

13.09.2020, 14:15, Разное

Как уверенная в себе Америка должна иметь дело с Россией

By Victoria Nuland July/August 2020

На акции протеста в Москве, февраль 2020 года Шамиль Жуматов / Reuters

Немногие страны вызывают такой фатализм среди американских политиков и аналитиков, как РФ Владимира Путина. Для некоторых эта страна является неисправимым государством-изгоем, реагирующим только на суровые наказания и сдерживание. Другие видят много претерпевшую возрождающуюся великую державу, которая заслуживает более дружелюбного отношения. Подходы меняются каждый раз, в зависимости от вопроса и политической партии. Однако повсеместно распространилась некая обреченность в отношении состояния американо-российских отношений, – жители США утратили уверенность в собственной способности изменить ситуацию.

Но сегодняшняя РФ не является ни монолитной, ни неизменной. Внутри страны низкие цены на нефть, пандемия коронавируса и растущее чувство недовольства россиян несут с собой новые проблемы, тревоги и риски для Кремля. За рубежом Путин хорошо сыграл слабыми картами только потому что Соединенные Штаты и их союзники позволили РФ нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и подрывать веру в честность выборов в Соединенных Штатах и ​​Европе.

Вашингтон и его союзники забыли о государственном подходе и политической мудрости, которые выиграли холодную войну и продолжали приносить результаты в течение многих лет после неё. Эта стратегия требовала последовательного руководства Соединенными Штатами на президентском уровне, единства с демократическими союзниками и партнерами и общей решимости сдерживать и ограничивать опасное поведение Кремля. Она также включала в себя стимулирование Москвы к сотрудничеству и время от времени – прямую апелляцию к русским людям о преимуществах улучшения отношений с Западом. Тем не менее, этот подход сошел на нет, даже несмотря на то, что угроза для либерального мира со стороны России усилилась.

Кто бы ни победил на президентских выборах в США этой осенью, он будет – он должен – попытаться снова говорить с Путиным. Однако первым делом должна быть обеспечена единая и более надежная защита интересов США и их союзников в сфере безопасности, где бы Москва ни бросала им вызов. С этой позиции силы Вашингтон и его союзники могли бы предложить Москве сотрудничество, там и когда это возможно. Они также должны противостоять попыткам Путина отрезать свое население от внешнего мира и напрямую говорить с русскими о преимуществах совместной работы и о цене, которую они платят за жесткий поворот Путина от либерализма.

Фаталисты может быть и правы когда говорят, что мало что может измениться внутри России. Но интересы США будут лучше защищены активной политикой, которая объединит в себе сильную защиту с открытой рукой, если отношения улучшатся. Такой подход увеличил бы стоимость агрессивного поведения Путина, обеспечил бы безопасность демократий и даже мог бы заставить русский народ усомниться в собственном фатализме относительно перспектив лучшего будущего.

20-лет сползания [в авторитаризм]

Когда Путин вступил в должность президента в 2000 году, он сформулировал две главных цели, – проводить свою политику и укрепить свою власть, . Он пообещал: внутри страны – восстановить порядок после многих лет хаоса и обнищания в течение 1990-х годов; вне её – восстановить величие России после унизительной потери территорий, глобального влияния и военного господства, произошедшей в результате распада Советского Союза почти десять лет ранее. Обе эти целевые установки нашли отклик у русского народа. В течение следующих двух десятилетий жители РФ будут постепенно отказываться от своих прав – свободы выражения мнений и собраний, политического плюрализма, справедливости в суде и открытой экономики (прав которые тогда были ещё непривычными, неустоявшимися и неравномерно разделяемыми) – в обмен на стабильность сильного государства, возврата к росту на основе нефти и перспективы процветания среднего класса.

В Соединенных Штатах и ​​Европе некоторые тоже надеялись, что Путин покончит с олигархическими эксцессами, обвалом рубля, зависимостью от иностранной помощи и общим беззаконием 1990-х годов. По мнению ученых, РФ могла стать более предсказуемой и более надежной в качестве международного партнера. Западные правительства в целом смотрели на это иначе, поскольку методы Путина для восстановления контроля, в течение его первого десятилетия у власти, становились все более советскими: закрытие оппозиционных газет и телеканалов; заключение в тюрьму, изгнание или убийство политических и экономических конкурентов; установление однопартийного доминирования в парламенте и региональных правительствах. Администрация Джорджа Буша-младшего, озабоченная терроризмом после терактов 11 сентября, считала, что внутренние дела Москвы являются ее собственным делом и мало влияют на американо-российские отношения.

Когда дело дошло до российской внешней политики, у Путина было три первоначальных приоритета: восстановление российской гегемонии в соседних государствах, восстановление вооруженных сил и восстановление влияния за глобальным столом принятия решений. По большей части Соединенные Штаты и их союзники поощряли Россию к достижению третьей цели, включив Москву во Всемирную торговую организацию и создав “восьмерку” и Совет Россия-НАТО. Они также позаботились о том, чтобы принятие важных решений, таких например, как начать ли войну под руководством США в Афганистане в 2001 году и вмешиваться ли в Ливию в 2011 году, было внесено в повестку Совета Безопасности ООН и «восьмерки», чтобы РФ могла присоединиться к обсуждению этих вопросов. Считалось, что Россия, как и Китай, станет более «ответственной заинтересованной стороной» в мировых делах, будучи интегрированной в основанные на правилах международные институты.

Российско-американские переговоры о сокращении ядерного оружия продолжались, но Вашингтон слишком мало внимания уделял существенным военным инвестициям Москвы за пределами ядерной сферы. Администрация Буша совершила грубую ошибку в 2000 году, лишь мельком посоветовавшись с Москвой, прежде чем выйти из Договора по противоракетной обороне, чтобы создать более мощную систему противоракетной обороны против Ирана и Северной Кореи. Позднее команда Буша попыталась исправить эту ошибку, предлагая прозрачность и сотрудничество в разработке противоракетной обороны для противодействия растущим угрозам со стороны Тегерана и Пхеньяна, но Путин отклонил это предложение. Он даже превратил выход США из Договора по ПРО в повод для недовольства и предъявления претензий к Вашингтону. Позже он нашел себе [в этом] оправдание разрушения двух других столпов архитектуры контроля над вооружениями 1980-х годов – Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Договора о ядерных вооружениях средней дальности, обвинив Вашингтон в том, что тот первым предал доверие Москвы. Извлекая уроки из войн США в Афганистане и Ираке, а также собственной войны с Грузией в 2008 году, Путин также вложил деньги в разработку методов иррегулярных боевых действий, кибер-возможности, обычное оружие большой дальности и гиперзвуковые ракеты. Вашингтон и его союзники не осознавали опасности последствий этих инвестиций до захвата Россией Крыма в 2014 году.

Путин на военной церемонии в Москве, февраль 2000 г. Reuters

Президенты, как от демократов, так и от республиканцев, тесно сотрудничали с союзниками США, чтобы не дать Путину восстановить российскую сферу влияния в Восточной Европе и наложить вето на меры безопасности своих соседей. Именно здесь, в частности в вопросе расширения НАТО, вскоре и открылась пропасть между либеральными демократиями и все еще очень советским человеком, возглавляющим Россию. Независимо от того, как сильно Вашингтон и его союзники пытались убедить Москву в том, что НАТО является чисто оборонительным альянсом, не представляющим угрозы для России, Организация Североатлантического договора продолжала служить для Путина основанием для того чтобы воспринимать Европу в терминах “игры с нулевой суммой”. Путин заявил, что если РФ не может вернуть себе земли, на которых она когда-то доминировала, то только зона неприсоединения, простирающаяся от восточной Германии до Балтийского и Черного морей, будет обеспечивать безопасность России. Но немногие в Вашингтоне считали возможным захлопнуть дверь перед новыми демократиями центральной и восточной Европы, которые годами работали, чтобы соответствовать строгим стандартам приема в НАТО, и теперь требовали вступления. Если оставить их в геополитической серой зоне, эти государства не будут в безопасности и свободны. Жестокое обращение РФ с теми странами, которые с тех пор остались в подвешенном состоянии в сфере безопасности – Грузией, Молдовой и Украиной – ясно дало это понять.

Путин всегда понимал, что пояс все более демократических, процветающих государств вокруг РФ будет представлять прямой вызов его модели лидерства и рискует заразить его собственный народ демократическими устремлениями. Вот почему Путин никогда не собирался применять подход «живи и давай жить другим» в отношении бывших советских земель и государств-сателлитов. Вместо этого он ухватился практически за каждое демократическое выступление за последние 20 лет: успешное стремление Косово к независимости в 2008 году, протесты, которые привели к сирийской гражданской войне в 2011 году, протесты на Болотной площади в Москве в 2011–12 годах, восстание на Майдане в Украина в 2014 году – для подпитки внутри страны восприятия что российские интересы находятся под ударами внешних врагов. Долгое время это работало. Российские завоевания на Украине и в Сирии были дико популярны дома и отвлекали внимание от внутренних проблем. Благодаря этим успехам геополитический аппетит Путина вырос. Он пришел к убеждению, что демократические государства слабы и что РФ может разрушить их политические системы и социальную сплоченность изнутри.

Соединенные Штаты и их союзники сами в немалой степени способствовали этой дерзости Путина. Последние 12 лет, Путин и его соратники платили за свои действия относительно небольшую цену. РФ нарушала договоры о контроле над вооружениями; создала новое дестабилизирующее оружие; угрожала суверенитету Грузии; захватила Крым и большую часть Донбасса; поддержала деспотов в Ливии, Сирии и Венесуэле. Она использовала кибероружие против иностранных банков, электрических сетей и государственных систем; вмешивалась в зарубежные демократические выборы; и убивала своих врагов на европейской земле. В то же время, Соединенные Штаты нарисовали красные линии, которые они позже стерли, вышли из договоров и ушли с территорий, которые были им нужны для давления на Россию, открыто поставили под сомнение свою приверженность НАТО, напрягли свои альянсы с другими странами тарифами и взаимными обвинениями, и даже освятили президентским авторитетом путинские кампании дезинформации. Санкции США и союзников, хотя поначалу и были болезненными, стали “дырявыми” или бессильными из-за их чрезмерно частого использования и больше не производят впечатления на Кремль. Российские дипломаты присутствуют на международных переговорах по Сирии, Украине, контролю над вооружениями и другим вопросам с инструкциями о торможении любого реального соглашения, выигрывая тем самым для своей страны время для укрепления её позиций. РФ также овладела искусством эксплуатации разногласий между Соединенными Штатами и их союзниками и между самими союзниками, сводя на нет их усилия по созданию последовательной контрстратегии действий.

РЖАВЕЮЩАЯ РОССИЯ

Соединенные Штаты и их союзники также перестали обращать внимание на одну вещь, которая совершенно не волнует российского президента: к настроениям внутри России. При всех мощных шагах Путина за границей, 20 лет неспособности инвестировать в модернизацию самой России могут догнать его. В 2019 году рост ВВП РФ составил 1,3 процента. В этом году пандемия коронавируса и свободное падение цен на нефть может привести к значительному экономическому спаду. Международные санкции сдерживают серьезные иностранные инвестиции в Россию из большинства развитых стран, за исключением Китая. Настойчивость Путина в отношении жесткого государственного контроля и ренационализации ключевых секторов экономики препятствует инновациям и диверсификации. Российские авто- и железные дороги, школы и больницы разрушаются. Российские граждане начинают проявлять беспокойство и нетерпение, так как обещанные бюджетные средства на инфраструктуру не выделяются, а их налоги и возраст выхода на пенсию растут. Коррупция остается безудержной, а покупательная способность россиян продолжает сокращаться. В опросах, проведенных в стране Левада-центром в прошлом году, 59 процентов респондентов поддержали «решительные, всеобъемлющие перемены», по сравнению с 42 процентами в 2017 году. Ошеломляющие 53 процента людей в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что хотят эмигрировать, что является самым высоким показателем с 2009 года.

Современная РФ не является ни монолитной, ни неизменной

Путин, тем временем, никуда не собирается уходить. Технически он “хромая утка” – президенту четвертого срока запрещено баллотироваться на следующих выборах, назначенных на 2024 год. Но российский парламент и Конституционный суд уже проштамповали конституционные поправки, позволяющие ему баллотироваться еще на два шестилетних срока и потенциально оставаться у власти до 2036 года. Чтобы придать процессу видимость легитимности, Путин объявил национальный референдум по этому вопросу поправок, но пандемия коронавируса приостановила эти планы. Другой опрос Левада-центра, проведенный в марте этого года, показал, что только 48 процентов россиян поддержали продление срока Путина, при этом 47 процентов выступили против, а 50 процентов опрошенных заявили, что они выступают за смену власти и новые лица в политике. Учитывая эти цифры, Путин может вообще пересмотреть вопрос о проведении референдума.

В целом, атмосфера обреченности и цинизма в современной РФ напоминает о прошлых эпохах, включая застойные 1980-е годы, когда кремлевские лидеры слишком много внимания уделяли авантюрам за границей и слишком мало – благополучию своего народа. Разница в том, что у Путина еще есть деньги, чтобы разбрасываться. Два финансовых кризиса в РФ в 1990-х годах – и необходимость сохранять своих капо * (см. примечание) “толстыми и счастливыми” – побудили его создать большой фонд “дождливых дней”. В настоящее время, в своем фонде национального благосостояния, РФ имеет 150 миллиардов долларов и более 550 миллиардов долларов в золотовалютных резервах. Пока неизвестно, сколько из этих денег Путин готов потратить на поддержку системы здравоохранения РФ и восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. Если она сильно ударит по их стране, то в этот раз жители РФ могут оказаться менее терпеливыми, когда олигархи получат помощь, а среднестатистический Иван – только пустые обещания и переполненные больницы.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФРОНТ

Задача, стоящая перед Соединенными Штатами в 2021 году, будет заключаться в том, чтобы привести мировые демократии к выработке более эффективного подхода к России, который будет основан на их сильных сторонах и окажет давление на Путина в тех областях где его позиции ослаблены, в том числе среди его собственных сограждан. Называть это «соперничеством великих держав» или «новой холодной войной» означало бы польстить Путину: сегодняшняя Россия это бледная тень её советского предшественника. Представление путинской РФ непобедимым или хотя бы равным по уровню противником умаляет способность США сдерживать и сопротивляться опасной кремлевской политике. Но Соединенные Штаты не должны брать это на себя в одиночку. Как и в прошлом, они должны мобилизовать свои глобальные альянсы, укрепить свою внутреннюю оборону и работать совместно с другими, чтобы отразить российские посягательства в горячих точках по всему миру.

Усилия должны начаться среди самих демократий. Как отметил американский дипломат Джордж Кеннан в своей «Длинной телеграмме» 1946 года, имея дело с Москвой, «многое зависит от здоровья и энергии нашего собственного общества». Первым делом надо восстановить единство и доверие американских альянсов в Европе и Азии и положить конец братоубийственной риторике, карательной торговой политике и односторонним действиям последних лет. Соединенные Штаты могут подать глобальный пример демократического обновления, инвестируя в общественное здравоохранение, инновации, инфраструктуру, зеленые технологии и переподготовку рабочих мест, одновременно снижая торговые барьеры. Свободные люди во всем мире также нуждаются в своих лидерах, чтобы обеспечить им вдохновение и уверенность в самой демократии.

Москва также должна увидеть, что Вашингтон и его союзники предпринимают конкретные шаги, чтобы укрепить свою безопасность и повысить стоимость российской конфронтации и милитаризации. Это включает в себя поддержание надежных оборонных бюджетов, дальнейшую модернизацию американских и связанных с ними систем ядерного оружия, а также развертывание новых обычных ракет и систем противоракетной обороны для защиты от новых российских систем вооружения. По мере того, как Соединенные Штаты улучшают свои позиции в тех областях, в которых РФ добивается или уже приобрела преимущество – гиперзвуковые ракеты, подводное оружие, кибербезопасность и возможности создания зон A2AD (ограничение и воспрещение доступа и манёвра), – им необходимо делать больше, чтобы объединить своих союзников. Например, им следует, совместно с союзниками, разрабатывать больше своих высокотехнологичных систем вооружения, создавать постоянные базы вдоль восточной границы НАТО и увеличивать темпы и публичность совместных учений. Запросы США на целевые военные инвестиции также приведут к лучшему распределению бремени военных расходов между союзниками по НАТО, чем бесконечный политический кризис.

Путин хорошо сыграл слабыми картами только потому что Соединенные Штаты и их союзники позволили ему это

С восстановлением собственной силы Соединенные Штаты будут лучше подготовлены к тому, чтобы привести Россию за стол переговоров. Один урок, который Путин извлек из холодной войны, заключается в том, что президент США Рональд Рейган успешно обанкротил Советский Союз, форсировав гонку ядерных вооружений. Не желая, чтобы Россию постигла та же участь, он стремится продлить новый договор СНВ-2010, который ограничивает стратегические системы ядерного оружия США и России, срок действия которого истекает в 2021 году. Вашингтон должен использовать чувство срочности Путина, чтобы увязать дискуссии вокруг нового договора СНВ с более широкими переговорами по всем аспектам военной мощи – ядерным и обычным вооружениям, по космосу и киберпространству. Чтобы выделить время для этих переговоров, договор может быть временно продлен на год или два, но Вашингтон не должен предоставлять Москве то, что он хочет больше всего: свободный переход на новый договор о СНВ без каких-либо переговоров по поводу недавних инвестиций РФ в системы ядерного оружия малой и средней дальности и новые обычные вооружения. Он также не должен настаивать на немедленном включении Китая в эти переговоры, как того хочет нынешняя администрация. Если Соединенные Штаты и РФ достигнут соглашения, они могут совместно оказать давление на Китай для ведения переговоров, но Соединенные Штаты не должны жертвовать своими непосредственными потребностями в области безопасности в надежде, что Китай когда-нибудь согласится на трехсторонние переговоры. Это только даст Путину больше времени для создания нового оружия.

Не менее опасно использование Россией Интернета в качестве оружия. Президент США должен возглавить кампанию по укреплению демократического общества против усилий РФ по вмешательству в свободные выборы, распространению дезинформации, разжиганию социальной напряженности и проведению кампаний политического влияния. Демократии во всем мире должны объединить свои ресурсы и более эффективно работать с технологическими компаниями и исследователями, чтобы сдерживать и разоблачать злонамеренные действия РФ не месяцы или годы спустя, а по мере ее выявления. В то же время правительства и технологические компании несут ответственность за то, чтобы научить граждан распознавать, когда ими манипулируют из-за рубежа. Они также должны договориться об изменениях в структуре прибыли в Интернете, которая в настоящее время одобряет виральность (стремительность распространения среди пользователей), а не правду и позволяет путинским армиям троллей получать оплату через Facebook, YouTube, и другие цифровые платформы, при проведении их тайной войны. И нет никаких причин, по которым Вашингтон и его союзники не должны более охотно давать Путину дозу его собственного “лекарства” в России, сохраняя при этом такой же уровень отрицания своей причастности к этим акциям.

Украина – это еще одно поле битвы за демократию, которое Соединенные Штаты не должны уступать Путину. Американская и европейская поддержка этой страны предотвратила ее крах или полное расчленение, но война на Донбассе продолжается, и украинцы гибнут почти каждый день. В отличие от ситуации в Крыму, РФ фактически согласилась на условия своего выхода из Донбасса, как это изложено в Минских соглашениях 2014 и 2015 гг. Чего не хватает, так это последовательных дипломатических усилий Вашингтона, Киева, Берлина и Парижа по реализации этой сделки и оказанию давления на Путина. Наоборот, Путин затянул время, посеял разногласия и ключевые европейские лидеры заблокировали США от непосредственного участия в переговорах вопреки желанию Украины. Если Соединенные Штаты и их союзники дадут РФ понять, что путь к улучшению отношений со всеми странами НАТО и ЕС проходит через Украину, Путин может стать более серьезным. Если РФ продолжит тормозить, санкции и другие формы политического, экономического и военного давления должны быть усилены. В то же время Соединенные Штаты должны предложить РФ дорожную карту для постепенного ослабления санкций, если и когда Путин выполнит свое обязательство покинуть Украину.

Последствия предполагаемого авиаудара ВКС РФ в Сирии, январь 2016 года



Бассам Хабие / Reuters

Успехи РФ на Ближнем Востоке являются еще одним продуктом двойственного отношения и пренебрежения со стороны США. В Сирии Путин увидел возможность поддержать такого же автократа как он сам находящегося под давлением своего народа, одновременно защищая и расширяя региональное влияние России. Соединенные Штаты, стремясь ограничить свои обязательства, ошибочно рассчитывали, что более активное участие РФ в Сирии создаст стимул для Москвы помочь урегулировать конфликт и поддержать свободные выборы. Теория заключалась в том, что, будучи вовлеченной в игру, РФ хотела бы, чтобы в неё играли честно. Вместо этого военное вмешательство РФ обеспечило выживание сирийского диктатора Башара Асада; открыло дверь иранскому влиянию; и послужило причиной исхода дополнительных сотен тысяч сирийских беженцев в Иорданию, Турцию и Европу. Тем временем Соединенные Штаты облегчили жизнь как Путину, так и Асаду, нейтрализовав общую угрозу – Исламское государство или ИГИЛ.

Сегодня РФ бомбит больницы и школы в провинции Идлиб, чтобы вернуть территорию Асаду, и использует угрозу новых волн беженцев, чтобы удержать Турцию, европейские страны и Соединенные Штаты от ответных мер. Российские войска регулярно тестируют на прочность немногочисленный контингент американскихе сил, оставленный в Сирии, чтобы попытаться получить доступ к нефтяным месторождениям страны и маршрутам контрабанды нефти. Если эти войска США уйдут, ничто не помешает Москве и Тегерану финансировать свои операции с помощью сирийской нефти или контрабанды наркотиков и оружия. Присутствие США в Сирии не должно быть большим, но оно не может быть нулевым, если Вашингтон не хочет гарантировать, что Путин станет главным брокером на Ближнем Востоке. Недавние вторжения РФ в Ливию, где она поддерживает силы генерала Халифы Хафтара оружием и советами, демонстрируют, что ее аппетит в регионе не насыщен – да и почему бы ему быть насыщенным если относительно дешевые инвестиции полностью окупают его территориальный контроль, влияние и способность безнаказанно нарушать международное гуманитарное право?

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Работая над защитой своих интересов внутри страны и за рубежом, Соединенные Штаты должны также учитывать то, чего Путин хочет от американо-российских отношений. Он, безусловно, хочет ослабления санкций, поэтому лидеры США и Европы должны быть более ясными в отношении условий отмены или отмены санкций. Традиционно они также предлагали РФ позитивные стимулы – политические и экономические – для улучшения отношений. Например, в 2013 году, когда Соединенные Штаты и Украина вели переговоры о заключении соглашений о свободной торговле с ЕС, Вашингтон предложил отменить некоторые тарифы и регуляторные барьеры, чтобы и РФ тоже получила некоторую выгоду от соглашений, заключаемых вокруг неё. Захват Россией Крыма заморозил эти дискуссии.

Вполне возможно, что чувство безопасности Путина к настоящему времени настолько тесно связано с контролем Кремля над экономикой, что американские и европейские предложения о свободной торговле и инвестициях его не интересуют. Он также может опасаться, что, открыв дверь для улучшения экономических отношений, он будет выглядеть слабым и нуждающимся. Это не должно помешать Вашингтону и его партнерам по G-7 попытаться – и предложить Кремлю альтернативу растущей зависимости от Китая. Морковь может принимать форму совместного инвестиционного фонда, зон свободной торговли или отмены тарифов на определенные товары. Сюда также могут входить государственно-частные партнерства в таких секторах, как чистая энергетика, бизнес-круглые столы и стажировки молодых россиян для работы в американских и европейских фирмах. НАТО может предложить Москве новый старт, включая возобновление совместных военных учений в таких областях, как предотвращение аварий и аварийное реагирование. Соединенные Штаты и Европа могут вновь открыть вопрос о общеевропейском диалоге по вопросам безопасности, который тогда предложил президент РФ Дмитрий Медведев в 2008 году, при условии, что это не ослабит существующие институты, такие как НАТО, ЕС или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Если Соединенные Штаты и их союзники возобновят совместную работу над своей политикой в ​​отношении Ирана и Северной Кореи, им следует предложить РФ внести конструктивный вклад. такие как НАТО, ЕС или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Если Соединенные Штаты и их союзники возобновят совместную работу над своей политикой в ​​отношении Ирана и Северной Кореи, им следует предложить РФ внести конструктивный вклад.

Вашингтон хотел бы начать с выкладывания этих предложений “на витрине”. Чтобы заключить сделку, РФ должна продемонстрировать свои серьезные намерения в отношении прекращения атак на демократии и проведения добросовестных переговоров по контролю над вооружениями, Украине, Сирии и другим сложным вопросам. Любые стимулы должны быть обратимыми, если РФ откажется от завершения сделки.

Американским лидерам нужно заново учиться общаться с русскими

Параллельно, Соединенные Штаты и их союзники должны делать больше, чтобы выйти на прямой контакт с русскими людьми, особенно с молодыми гражданами и за пределами крупных городов. В этом помог бы пакет экономических стимулов с конкретными выгодами для простых россиян: он подорвал бы аргумент Кремля о том, что Соединенные Штаты постоянно добиваются ослабления и истощения России, стремятся к окружению РФ кольцом блокады и что обоюдовыгодное сотрудничество невозможно. Путин 20 лет обвиняет Соединенные Штаты и НАТО в неудачах своего президентства и агрессиях за рубежом. Обозначая в качестве «иностранных агентов» любые российские неправительственные организации, осуществляющие программы сотрудничества с либеральными демократиями, он разорвал контакты США с российскими активистами гражданского общества, политическими оппонентами, врачами, журналистами и многими другими. Он также закрыл большинство академических обменов. Зажим сработал именно так, как он задумал: всё меньше россиян знают американцев, работают с ними или видят будущее в более тесных связях с ними.

Вашингтон и его союзники могут также предложить россиянам более сильные стимулы для выхода из информационной хватки Путина. Соединенные Штаты и другие страны могут разрешить, при надлежащей проверке безопасности, безвизовый режим для россиян в возрасте от 16 до 22 лет, что позволит им, до определения своего жизненного пути, сформировать собственное мнение о Западе. Западные государства должны также рассмотреть возможность удвоения количества поддерживаемых государством образовательных программ на уровне колледжей и выпускников для обучения россиян за границей и предоставления более гибких рабочих виз для выпускников. Путин может помешать своим гражданам принять эти предложения, но если он это сделает, то вина за отсутствие возможностей у молодых россиян будет полностью ложиться на него.

Наконец, лидерам США необходимо заново научиться общаться с русскими людьми. Рейган и президент Билл Клинтон говорили с ними напрямую в речах и интервью, предлагая будущее дружбы и общей безопасности и процветания, если две страны преодолеют свои разногласия. Сегодняшние лидеры, мало того, что забыли, как это делается, они также согласились с мнением Путина о том, что любое взаимодействие с обычными россиянами представляет собой вмешательство во внутренние дела России, даже несмотря на то, что Москва проводит массовые кампании влияния в Соединенных Штатах и ​​Европе.

В советское время Соединенные Штаты победили цензуру Кремля, распространяя свои послания через передачи «Голоса Америки» и радио «Свободная Европа», журнал «Америка» и регулярные контакты с диссидентами. Несмотря на все усилия Путина, сегодняшняя РФ более проницаема. Молодые жители РФ гораздо чаще получают информацию и новости через Интернет, чем через государственное телевидение или печатные СМИ. Вашингтон должен попытаться достичь таких молодых людей там , где они есть: в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте; в Facebook, Telegram и YouTube; и на многих новых русскоязычных цифровых платформах. При этом никто не должен ожидать, что эта группа будет расти и требовать изменений в ближайшее время, Соединенные Штаты не должны позволять Путину оставаться основным формирователем понимания молодыми россиянами демократической политики и ценностей. Вашингтон и его союзники должны продолжать доказывать и показывать, что отношения не должны быть “игрой с нулевой суммой”.

ВЫБОР ЗА НИМИ

В целом, более последовательный подход к РФ потребует единства, ресурсов, доверия и сосредоточенности. В прошлых сделках Соединенных Штатов с Путиным, один из этих элементов или даже все они отсутствовали или сходили на нет. Вашингтон уделял слишком мало внимания, недостаточно инвестировал и позволил отделить себя от своих союзников или соблазнить умиротворением в одной области обещанием прогресса в другой (обменять Иран на Сирию, Сирию на Украину и т. д).

Некоторые, в том числе и я, были слишком оптимистичны, ожидая, что с большей интеграцией в свободный мир РФ станет лучшим и более демократичным партнером. Другие были чрезмерно фаталистичны, ссылаясь на уникальный набор интересов России, ее географию или историю, чтобы оправдать её агрессию и нарушения ею международного права. Третьи были анти-историческими в своем мировоззрении, утверждая, что если бы НАТО просто отменило свое расширение и предложило РФ гегемонию над Украиной и более широкую сферу влияния, то аппетит Путина был бы удовлетворен. Ни одна из этих точек зрения не предоставила американским политикам реального стратегического видения ситуации.

Предстоящие президентские выборы в США дают Соединенным Штатам шанс, после многих лет раздрая и дрейфа по течению, отказаться от оборонительной тактики, восстановить силу и доверие демократического мира и закрыть дыры в их безопасности. Как только эта решимость будет продемонстрирована, Соединенные Штаты могут использовать момент обновления у себя дома и стагнации в России, чтобы снова протянуть руку России. Путин может не захотеть или не принять её. Но русский народ должен знать, что Вашингтон и его союзники предоставляют ему и РФ выбор.

ВИКТОРИЯ НУЛАНД (VICTORIA NULAND) – старший советник в Albright Stonebridge Group и старший научный сотрудник в Институте Брукингса. Она работала в Государственном департаменте США с 1984 по 2017 год, в том числе в качестве посла в НАТО (с 2005 по 2008 год) и помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии (с 2013 по 2017 год).

Примечание: *Намек на capo di tutti capi – Босс боссов (фраза, используемая сицилийской и американской мафией, для обозначения босса самой влиятельной мафиозной «семьи»)