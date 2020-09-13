В Австрии заявили о начале второй волны коронавируса

13.09.2020, 14:08, Новости дня

Австрия переживает начало второй волны пандемии коронавируса, а осень и зима станут трудными для населения, выразил мнение канцлер Австрии Себастьян Курц.

«То, что мы сейчас переживаем, это начало второй волны. Число инфицированных растет день ото дня. Две недели назад было около 350 случаев заражений в день, а вчера у нас уже было более 850. Наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится 50% всех новых инфицированных в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в тысячу новых случаев заражения в день», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на австрийское агентство печати APA.

Курц также призвал население принять все возможные меры, чтобы сократить социальные контакты, носить средства маски и соблюдать дистанцию.

При этом канцлер отметил, что ожидает, что следующее лето в Австрии будет «в основном нормальным».

«Однако осень и зима для всех нас будут сложными», – добавил он.

Тем временем в Британии уже объявили об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что правила социального дистанцирования ужесточат 14 сентября на фоне роста количества случаев коронавируса. «Кроме того, теперь всем необходимо помнить «правило шести»: если вы, начиная с понедельника, будет собираться компаниями из более чем шести человек, это будет означать, что вы нарушаете закон», – добавил он.