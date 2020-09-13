Эксперт оценил возбуждение дела в отношении новороссийского депутата

13.09.2020, 14:08, Новости дня

«Символично, что следственные органы отреагировали на действия Ерохина во время единого дня голосования», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении новороссийского депутата Михаила Ерохина по подозрению в покушении на мошенничество.

«За месяц до выборов Ерохин обращался к властям с требованием обеспечить его финансирование. В противном случае он обещал устроить провокации и сфальсифицировать нарушения на выборах», – сказал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Это само по себе довольно опасно. Например, какие-то действия может сделать условный Ерохин, а обвинят в этом власть, что может лишить выборы легитимности в конкретном городе, а то и привести к чему-то похуже. Это очень опасная ситуация, которую можно охарактеризовать даже не как покушение на мошенничество, а как покушение на устои государства», – считает эксперт.

«Затем Ерохин вновь обратился к властям с просьбой дать ему денег, угрожая фальсификациями. Но тут его повязали. Надо сказать, что власть в регионе действительно заботится о легитимности выборов, в то время как некоторые представители оппозиции идут по пути фабрикации фейков, занимаясь вымогательством и мошенничеством. И, конечно, символично то, что следственные органы отреагировали на действия Ерохина во время единого дня голосования», – заключил Данилин.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-ого созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия», кандидата в депутаты городской думы 7-ого созыва Михаила Ерохина по подозрению в покушении на мошенничество.

Отмечается, что следователями в ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2 100 000 рублей от представителя администрации муниципального образования г. Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за неосуществление преступных действий – провокаций, ложных сообщений о нарушениях и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан.

Получив деньги Ерохин собирался отказаться от провокаций и дискредитации выборов. При этом, Ерохин месяц назад уже обращался к представителю городской администрации муниципального образования с данным предложением.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Накануне во Владимире правоохранительными органами была задержана группа из 15 так называемых «наблюдателей» от «Справедливой России», которые по факту оказались представителями радикальных ультраправых сообществ. Перед группой провокаторов стояла задача по уничтожению наглядной агитации политических оппонентов «Справедливой России».

Ранее в Петербурге задержали депутата Законодательного собрания города Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина по делу о получении взятки.