 

В ОНФ потребовали извинений от сторонников Навального перед Рошалем

13.09.2020, 14:08, Новости дня

Сторонникам блогера Алексея Навального необходимо принести извинения детскому доктору, сопредседателю Общероссийского народного фронта Леониду Рошалю, сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Ранее блогер и сторонник Навального Владимир Милов сравнил Рошаля с нацистским преступником Йозефом Менгеле, который ставил опыты на людях в концлагерях.

«Он сам-то понял, что сказал? Советую Владимиру Милову как можно быстрее извиниться перед Леонидом Михайловичем (Рошалем)», – приводятся слова Кузнецова на сайте ОНФ.

В поддержку Рошаля выступил и эксперт ОНФ, главный врач городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

«Рошаль – великий доктор и великий гражданин, человек, который никогда не жалел ни здоровья, ни жизни ради своего дела. Для нас – это знамя, а это знамя оскорбили. И мы опять это съедим? А завтра оскорбят наших жен, наших дочерей? И мы опять будем умываться? Мы кто? Почему мы позволяем над собой такое? Это не должно остаться безнаказанно», – сказал Мясников.

Милова раскритиковали и другие блогеры. Илиас Меркури назвал поступок Милова низостью, а публицист Михаил Шахназаров отметил, что Милов слишком многое себе позволяет. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что есть все основания для привлечения Милова к административной ответственности.

Член СПЧ Кирилл Вышинский также заявил, что Милова следует наказать за оскорбление одного из лучших детских хирургов Леонида Рошаля

Леонид Рошаль признан заслуженным детским врачом, он лечил и спасал детей во множестве военных конфликтов, в том числе в Нагорном Карабахе, и во время Чеченской войны. Также доктор награжден почетной медалью «За заслуги по осуществлению защиты прав человека» Международного комитета по защите прав человека при ООН в 2013 году.



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