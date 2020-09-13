“Кинотавр-2020”: Чулпан Хаматова, Оксана Фандера и другие звезды на показах второго дня фестиваля
13.09.2020, 14:03, Разное
Вопреки не самому оптимистичному названию картины Алексея Камынина, у пришедшей оценить конкурсное кино публики она вызвала далеко не сплин или ту самую хандру. Описывая один день из жизни трех друзей (один из которых, к слову, как раз занимается съемками фильма), режиссер-дебютант не преминул сослаться на работы коллег и признанных классиков. Особенно пришедшим посмотреть кино Янине Студилиной, Варваре Шмыковой и многим другим зрителям понравился Андрей Тарковский в исполнении обладателя другой не менее известной фамилии — Ивана Янковского.
Оксана ФандераЯнина СтудилинаЕлена Лядова и Владимир ВдовиченковАлексей Агранович и Виктория Толстоганова
Ксения Раппопорт
Андрей Мерзликин с супругой АннойАлена СвиридоваНигина СайфуллаеваКоманда фильма “Хандра”
Второй конкусрный фильм “Доктор Лиза” — был также посвящен одному дню — уже из жизни врача-реаниматолога Елизаветы Глинки (или, как ее называли многие, доктора Лизы) и самого известного в России специалиста по паллиативной помощи. Эта картина Оксаны Карас основана на дневниках самой Елизаветы и воспоминаниях ее семьи и друзей. Активное участие в съемках принимал и муж Елизаветы – известный адвокат, сын русского поэта и литературного критика Глеб Глинка (его роль в фильме исполнил актер Анджей Хыра). Он даже пригласил съемочную группу в их квартиру и снялся в эпизодической роли – бездомного, который приходит на вокзал за гуманитарной помощью, где по средам Елизавета и команда “Справедливой помощи” регулярно раздавали еду и медикаменты всем нуждающимся. Саму Елизавету в картине сыграла актриса Чулпан Хаматова. В начале года в интервью нашему изданию актриса немного рассказывала про эту роль:
Лизу мне было интересно показать живым человеком, у которого, как и у всех нас, есть свои недостатки, а ещё было интересно разобраться, откуда в ней был такой азарт помогать абсолютно незнакомым ей людям.
Чулпан ХаматоваКатерина ШпицаНонна ГришаеваСветлана КамынинаЮлия Ауг
Софья Донианц
Евгений Козлов и Варвара Шмыкова
Напомним, что Елизавета Глинка была известна своей активной правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году она основала международную благотворительную общественную организацию “Справедливая помощь”, где помогали умирающим онкологическим больным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок она погибла: 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Сочи в Латакию, на котором летела доктор Лиза, упал в море через 70 секунд после взлета. Погибли 92 человека. В широкий прокат картина “Доктор Лиза” выйдет через месяц — 22 октября.
Екатерина Кононенко, Аглая Тарасова и Дарья ЧарушаАртем ТкаченкоАлександр КузнецовСофья Карпунина и Клим ШипенкоЮра Борисов с супругой Анной Шевчук
Команда фильма “Доктор Лиза”
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