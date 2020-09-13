“Кинотавр-2020”: Чулпан Хаматова, Оксана Фандера и другие звезды на показах второго дня фестиваля

13.09.2020, 14:03, Разное

Вопреки не самому оптимистичному названию картины Алексея Камынина, у пришедшей оценить конкурсное кино публики она вызвала далеко не сплин или ту самую хандру. Описывая один день из жизни трех друзей (один из которых, к слову, как раз занимается съемками фильма), режиссер-дебютант не преминул сослаться на работы коллег и признанных классиков. Особенно пришедшим посмотреть кино Янине Студилиной, Варваре Шмыковой и многим другим зрителям понравился Андрей Тарковский в исполнении обладателя другой не менее известной фамилии — Ивана Янковского.

Оксана Фандера Янина Студилина Елена Лядова и Владимир Вдовиченков Алексей Агранович и Виктория Толстоганова

Ксения Раппопорт

Андрей Мерзликин с супругой Анной Алена Свиридова Нигина Сайфуллаева Команда фильма “Хандра”

Второй конкусрный фильм “Доктор Лиза” — был также посвящен одному дню — уже из жизни врача-реаниматолога Елизаветы Глинки (или, как ее называли многие, доктора Лизы) и самого известного в России специалиста по паллиативной помощи. Эта картина Оксаны Карас основана на дневниках самой Елизаветы и воспоминаниях ее семьи и друзей. Активное участие в съемках принимал и муж Елизаветы – известный адвокат, сын русского поэта и литературного критика Глеб Глинка (его роль в фильме исполнил актер Анджей Хыра). Он даже пригласил съемочную группу в их квартиру и снялся в эпизодической роли – бездомного, который приходит на вокзал за гуманитарной помощью, где по средам Елизавета и команда “Справедливой помощи” регулярно раздавали еду и медикаменты всем нуждающимся. Саму Елизавету в картине сыграла актриса Чулпан Хаматова. В начале года в интервью нашему изданию актриса немного рассказывала про эту роль:

Лизу мне было интересно показать живым человеком, у которого, как и у всех нас, есть свои недостатки, а ещё было интересно разобраться, откуда в ней был такой азарт помогать абсолютно незнакомым ей людям.

Чулпан Хаматова Катерина Шпица Нонна Гришаева Светлана Камынина Юлия Ауг

Софья Донианц

Евгений Козлов и Варвара Шмыкова

Напомним, что Елизавета Глинка была известна своей активной правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году она основала международную благотворительную общественную организацию “Справедливая помощь”, где помогали умирающим онкологическим больным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок она погибла: 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Сочи в Латакию, на котором летела доктор Лиза, упал в море через 70 секунд после взлета. Погибли 92 человека. В широкий прокат картина “Доктор Лиза” выйдет через месяц — 22 октября.

Екатерина Кононенко, Аглая Тарасова и Дарья Чаруша Артем Ткаченко Александр Кузнецов Софья Карпунина и Клим Шипенко Юра Борисов с супругой Анной Шевчук

Команда фильма “Доктор Лиза”