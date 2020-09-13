В Общественной палате разоблачили фейки о выборах

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13.09.2020, 13:48, Новости дня

Рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете обнаружила в сети новые сообщения о едином дне голосования, которые не соответствуют действительности, сообщила пресс-служба ОП.

Фейк о переносе плановых операций под предлогом голосования был размещен на карте нарушений движения «Голос». Якобы в Ленинградской областной клинической больнице перенесли плановые операции с пятницы, 11 сентября, на понедельник, 14 сентября, чтобы все пациенты проголосовали на выборах. Тех, кого должны были выписать, не отпускают домой, пока не проголосуют, говорится в сообщении на сайте ОП РФ.

Рабочая группа Общественной платы после проверки фактов утверждает, что эта информация не соответствует действительности.

«По информации комитета здравоохранения Ленинградской области, Ленинградская областная клиническая больница работает в штатном режиме, все оперативные вмешательства проводятся в полном объеме. В операциях занят весь штатный состав операционного блока. Задержек и переносов операций нет», – сообщил глава рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич.

В свою очередь Telegram-канал «Каргапольцев» распространяет фейк о вбросе в ящик для надомного голосования в Белгородской области, говорит Малькевич. Были опубликованы фото урны для голосования на дому с участка № 1149 в селе Нежеголь (Белгородская область), на котором видно, что бюллетени лежат в стопке.

По результатам проверки рабочей группы Общественной палаты, сообщение о нарушениях оказалось недостоверным.

«Наблюдатель участка №1149 А.А. Ляшенко присутствовала при голосовании на дому и подтверждает, что никаких нарушений зафиксировано не было. Избиратели опускали бюллетень в ящик по одной штуке, либо два вместе сложенных (один бюллетень по одномандатному избирательному округу, второй по единому избирательному округу)», – отметил Малькевич.

Представители Общественной палаты продолжат проводить мониторинг интернет-пространства, чтоб обнаружить ложные сообщения о голосовании и довести до граждан достоверные факты. Важно критически относиться к информации, размещаемой в Сети, и уметь проверять факты в надежных источниках.

Ранее в ОП рассказали, что фейки о ходе региональных выборов опубликовал аккаунт штаба Навального в Костроме, Telegram-канал Readovka и Telegram-канал «Команда Навального. Новосибирск».



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