Эксперт: Лукашенко упустил шанс уйти вовремя и “красиво”

13.09.2020, 13:23, Разное

Акции несогласных в Белоруссии идут полным ходом. Силовые структуры сменили тактику – перешли от прямого насилия к точечным репрессиям, похищениям ключевых фигур протеста.

Александр Лукашенко даже не думает идти на какие-либо переговоры с альтернативными лидерами страны. Вместо этого Батька надеется пересидеть тревожный период, надеясь, что народ забудет и простит. Основатель “Сильных новостей” Петр Кузнецов объяснил, что именно заставляет последнего диктатора Европы цепляться за власть.

По мнению эксперта, Лукашенко прекрасно осознает, что уйти “красиво” он уже не может. На сегодняшний день весь мир знает, что в Белоруссии есть нераскрываемые дела о пропаже людей. Кроме того, фактически эти дела были раскрыты, однако президент дал распоряжение прекратить расследование.

Кузнецов подчеркнул, что с багажом Лукашенко уйти безопасно не получится. Дело в том, что тот, кто даст президенту гарантии, может вскоре тоже уйти, после чего гарантии будут недействительны. При этом сам Лукашенко планирует прожить долгую и счастливую жизнь.

Эксперт добавил, что общественность еще много не знает. Самые резонансные факты наверняка всплывут в дальнейшем, считает он. У Лукашенко нет и не было шанса со спокойной душой оставить власть, резюмировал Кузнецов.

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