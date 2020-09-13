 

Политолог объяснил возвращение Лукашенко к репрессиям: Тактика большевиков, проводивших красный террор

13.09.2020, 13:23, Разное

Александр Лукашенко решил использовать прежнюю тактику подавления протеста. В стране начали происходить аресты людей, которые выступают против действующей власти.

Кроме того, ОМОНовцы вернулись на улицы и с новой силой начали проявлять агрессию по отношению к протестующим.

Известный политолог Павел Усов заявил, что это связано с безразличием властей по отношению к тому, как их действия выглядят для мировой общественности.

Усов отметил, что происходящее напоминает тактику большевиков, проводивших красный террор. Власти уже не заинтересованы в том, что создавать картину хоть какой-то легитимности. На данный момент Александр Лукашенко преследует лишь одну цель – сохранить в своих руках власть любой ценой.

Силовики готовы одинаково жестоко действовать с рабочим классом, женщинами и студентами. Политолог отметил, что репрессивные меры обострились аккурат перед визитом Батьки в Сочи.

По мнению Усова, Лукашенко хочет показать сохранил полный контроль над происходящим. Последний диктатор надеется, что в этом случае Москва не станет выставлять ему ультиматум.

При этом, как отмечает эксперт, Александр Григорьевич все равно выглядит беспомощным. По этой причине массовые аресты в стране возобновились.



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