Компания из США поставляла в Беларусь блокирующее интернет оборудование – Bloomberg

13.09.2020, 13:19, Новости дня

Производящая сетевое оборудование американская компания Sandvine Inc. продала белорусским властям технику, позволяющую фильтровать до 40% входящего и исходящего из страны интернет-трафика. Об этом 11 сентября написало агентство Bloomberg, ссылаясь на запись разговора руководства компании с сотрудниками.

В разговоре технический директор Sandvine Александер Хаванг рассказал, что компания в течение года сотрудничала с белорусской правительственной организацией. Он признал, что власти могли использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров во время протестов в Беларуси. Хаванг высказал мнение, что ограничение доступа к определенным материалам на интернет-сайтах не имеет отношения к нарушению прав человека.

Он заявил, что компания “не хочет играть в мировую полицию” и считает, что каждое суверенное государство должно иметь право на то, чтобы самому решать, что запрещено, а что разрешено.

По данным Bloomberg, основным подрядчиком, через которого американцы поставляли свое оборудование в Беларусь, была российская компания “Инфосистемы Джет”, которая в начале 2019 года заключила с Беларусью сделку на $2,5 млн.

Агентство отмечает, что американское оборудование было установлено в Минске на двух объектах, откуда белорусский центр обмена трафиком мог управлять интернет-активностью в стране.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.