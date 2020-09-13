 

В Беларуси задержали представителя стачкома “Беларуськалия”

13.09.2020, 13:19, Новости дня

Забастовочный комитет “Беларуськалия” сообщил о задержании своего представителя Романа Леончика. Об этом говорится в Telegram-канале стачкома предприятия.

“Задержан представитель cтачкома ОАО “Беларуськалий” Роман Леончик. Находится в Солигорском РОВД”, – говорится в сообщении.

Белорусская милиция отказалась подтверждать журналистам “Радыё Свабода” задержание Леончика, ссылаясь на то, что они предоставляют такую информацию только родственникам задержанных.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, проходившего с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим. 

31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя “открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе”.

Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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