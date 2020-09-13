 

Игорь Коротченко: потери США в случае войны превысят цифры Второй мировой

13.09.2020, 13:17, Разное

Игорь Коротченко высказался относительно возможности вооруженного конфликта между США и Россией или Китаем. По его мнению, количество потерь Соединенными Штатами в случае войны превысит цифры Второй мировой.
Недавно военными экспертами США обсуждался вопрос вероятности военного конфликта. Чарльз Браун-младший, руководящий штабом Военно-Воздушных сил Соединенных Штатов, привел приблизительные данные о потенциальном количестве жертв в случае войны. Как оказалось, в Вашингтоне уже подсчитывают примерный уровень смертоносности возможного военного конфликта. При этом американские специалисты заверяют, что численность погибших со стороны РФ и Китая будет значительно выше, чем у США.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко уверен в ошибочности выводов Пентагона. По его оценкам, при столкновении американской армии с войсками противника, равными ей по силе, ВВС США будет нанесен серьезный урон. В такой ситуации потери Соединенных Штатов могут превысить даже количество погибших и раненых солдат, а также уничтоженной техники во время Второй мировой войны.

При этом стоит отметить, что сам вероятный конфликт американское военное руководство называет войной будущего. Свою армию в Штатах оценивают как готовую к подобным баталиям с применением инновационных орудий. Вероятно, Вооруженные силы страны рассчитывают на техническое преимущество и новейшие разработки. Однако при этом они не могут обладать полной информацией о мощи и оснащении армий РФ и Китая. Делая выводы без наличия подобных данных, пишет «Политэксперт», военные эксперты США делают ошибку, и расклад в случае вооруженного конфликта будет не в пользу Вашингтона.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Эксперт рассказал о причинах потери связи у смартфонов

24.08 / Вредно ли спать на левом боку?

01.09 / Илон Маск рассказал о главной сложности при колонизации Марса

22.07 / Мошенники на марше: секта “Призыва-нет” запугивает россиян службой в армии

18.08 / Мнение: Надо расслабиться

14.07 / В стиле миллионера: Джанлука Вакки необычно обнародовал пол своего будущего ребенка

16.07 / Поклонники Анастасии Стоцкой назвали ее девятилетнего сына копией Филиппа Киркорова

08.07 / Илья Авербух прокомментировал отношения с Лизой Арзамасовой

30.06 / Аналитики The Sun: Китай может уничтожить 90% населения США

03.09 / Правильное отношение – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска