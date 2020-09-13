Игорь Коротченко: потери США в случае войны превысят цифры Второй мировой

13.09.2020, 13:17, Разное

Игорь Коротченко высказался относительно возможности вооруженного конфликта между США и Россией или Китаем. По его мнению, количество потерь Соединенными Штатами в случае войны превысит цифры Второй мировой.

Недавно военными экспертами США обсуждался вопрос вероятности военного конфликта. Чарльз Браун-младший, руководящий штабом Военно-Воздушных сил Соединенных Штатов, привел приблизительные данные о потенциальном количестве жертв в случае войны. Как оказалось, в Вашингтоне уже подсчитывают примерный уровень смертоносности возможного военного конфликта. При этом американские специалисты заверяют, что численность погибших со стороны РФ и Китая будет значительно выше, чем у США.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко уверен в ошибочности выводов Пентагона. По его оценкам, при столкновении американской армии с войсками противника, равными ей по силе, ВВС США будет нанесен серьезный урон. В такой ситуации потери Соединенных Штатов могут превысить даже количество погибших и раненых солдат, а также уничтоженной техники во время Второй мировой войны.

При этом стоит отметить, что сам вероятный конфликт американское военное руководство называет войной будущего. Свою армию в Штатах оценивают как готовую к подобным баталиям с применением инновационных орудий. Вероятно, Вооруженные силы страны рассчитывают на техническое преимущество и новейшие разработки. Однако при этом они не могут обладать полной информацией о мощи и оснащении армий РФ и Китая. Делая выводы без наличия подобных данных, пишет «Политэксперт», военные эксперты США делают ошибку, и расклад в случае вооруженного конфликта будет не в пользу Вашингтона.