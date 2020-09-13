Ученые выявили зависимость между сердечными заболеваниями и сном

13.09.2020, 13:17, Разное

Ученые исследовали взаимосвязь распорядка дня, способа отдыха и состояния здоровья. Оказалось, сердечные заболевания зависят от типа и качества сна.

Эксперты одного из научных учреждений США проанализировали статистику пациентов кардиологических отделений. Ученые исследовали данные почти двух тысяч добровольцев старше 45 лет. При этом для изучения брались данные как мужчин, так и женщин. Давно известно, что здоровый сон помогает восстанавливаться, укреплять иммунитет и повышать потенциал в борьбе с разного рода недугами.

Выявленные результаты показали четкую взаимосвязь между типом сна человека и его здоровьем. Как оказалось, при определенном типе сна человек может попасть в группу риска по кардиологическим болезням. В первую очередь, под угрозой развития расстройств сердечной системы находятся те, у кого режим сна отмечается нерегулярностью. Их показатели риска в два раза превышают данные людей, которые спят нормально. Более регулярные засыпания и пробуждения помогут восстановить не только нервную систему, но и сердце, отмечают специалисты.

С помощью специальной аппаратуры специалисты отслеживали периоды сна и активной деятельности у всех участников эксперимента. Причем исследование проводилось в течение пяти лет, что помогло получить точный результат. Из всех волонтеров за это время более 110 человек пострадали от сердечных приступов, инсультов и других проявлений расстройства сердечно-сосудистой системы. При этом, отмечает «Инфореактор», в некоторых случаях пациенты умирали от обострений заболеваний.