Озвучена возможная причина нападения на кандидата в гордуму Липецка

13.09.2020, 13:08, Новости дня

На поддерживаемого штабом блогера Алексея Навального кандидата в гордуму Липецка Александра Наумова напали из-за женщины, а не по политическим причинам, рассказал в своем Telegram-канале Андрей Вышинский.

«В ночь на 11 сентября сетка навальнистов начала активно продвигать новость о том, что на поддерживаемого штабом Навального кандидата в гордуму Липецка Александра Наумова совершенно злодейское нападение. Разумеется, качалась версия о том, что это нападение организовано властью. Однако реальность оказалась куда романтичнее – Наумов не поделил женщину с отсидевшим уголовником, неким Сергеем Гордеевым», – написал Вышинский в своем Telegram-канале.

По его словам, «активист встречался с девушкой старше себя на 20 лет, на которую в свою очередь имел виды и упоминавшийся выше уголовник Гордеев». «Бывший зэк неоднократно угрожал Наумову, что если он не переуступит ему даму, то не видать тому проблем. Как видим, не врал», – отметил Вышинский.

«Наумов избиению оказался только и рад – наконец его имя прогремит в ряду других жертв российской власти вроде Солженицына и даже самого Навального! Для этого надо всего лишь представить избиение как месть за политическую деятельность никому неизвестного регионального активиста. Сказано – сделано. И этот случай в очередной раз доказывает, что вместо системной работы навальнисты предпочитают качать свою узнаваемость дешевым хайпом и бессмысленными провокациями», – подчеркнул он.

Между тем, был разоблачен фейк о голосовании в багажнике машины в Новосибирске. В одном из сообществ в соцсети «Вконтакте» была опубликована фотография, якобы демонстрирующая один из избирательных участков в единый день голосования.

Однако поиск через сервис Яндекс.Картинки обнаруживает фото автомобиля Chevrolet Tahoe 1995, которое размещено на сайте продаж подержанных авто. Объявление датируется 2019 годом. Оригинал был размещен на одном из сайтов объявлений. В настоящее время объявление продолжает индексироваться на агрегаторах.

Ранее проект «Фонд бабла с коррупцией» опубликовал некоторые подробности из биографий кандидатов от оппозиции, получивших поддержку «Умного голосования» блогера Алексея Навального.