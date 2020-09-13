 

Врио губернатора Камчатки набирает 79,38% голосов на выборах главы региона

13.09.2020, 13:08, Новости дня

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов набирает 79,38% голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 29,75% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных ЦИК.

Второе место на данный момент у кандидата от ЛДПР Валерия Калашникова, он набирает 7,42%. Следом идет представитель «Справедливой России» Дмитрий Бобровских, за него голоса отдали 6,05% избирателей, передает ТАСС.

Напомним, хотя единый день голосования в РФ проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

Единый день голосования уже начался в РФ – в 8:00 в воскресенье (23:00 мск субботы) избирательные участки открылись на Камчатке.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендента на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов заксобраний: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах РФ (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Посол РФ вызван в МИД Дании

22.08 / Площадь пожара на кирпичном заводе в Башкирии достигла 6 тыс. квадратных метров

30.06 / В Подмосковье разрешили гулять и заниматься спортом

10.07 / Латвия проявила интерес к размещению американских военных

03.09 / Опубликован текст предложенного Сербии документа о признании Косова

08.09 / МИД оценил влияние дела Навального на реализацию «Северного потока – 2»

14.07 / Berlingske – рыба для России или дружба с США — Фарерские острова оказались перед дилеммой

23.07 / Японскими учеными был обнаружен способ снижения риска старческой деменции

03.07 / Роспотребнадзор: как безопасно питаться в эпоху пандемии

12.09 / Глава разведки ФРГ рассказал о веществе, которым отравили Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска