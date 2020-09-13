Ученые разработали методику тренировок для лечения рака

13.09.2020, 12:53, Разное

Эксперты из университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии создали систему тренировок, которая поможет в борьбе со злокачественными новообразованиями. В процессе занятий происходит стимулирование выброса миокинов у онкологических больных.

Методика исследователей направлена на вырабатывание миокинов – особых гормонов, выделяющихся организмом после физической тренировки. Опыты показывают, что кроме общеизвестных противовоспалительных особенностей они мешают делиться раковым клеткам и даже уничтожают их.

Эксперты заявляют, что созданная методика повысит в организме число миокинов, что поможет излечить онкологию на ранней стадии. Сейчас исследователи разбираются, какие виды миокинов хорошо сражаются с новообразованиями. Если специалисты определят точный их тип, то создадут комплексный подход к лечению онкологических процессов.