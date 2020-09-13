 

МВД Белоруссии озвучило число участников субботнего «женского марша»

13.09.2020, 12:48, Новости дня

МВД Белоруссии отчиталось, что численность участников 12 протестных акций в субботу не превысила 1 700 человек.

Правоохранители задержали 114 демонстрантов (99 из них в Минске – прим. ВЗГЛЯД), 87 человек все еще находятся под стражей, говорится в Telegram-канале ведомства республики.

Сообщается об активном неповиновении сотрудникам милиции, работающим над тем, чтобы остановить несанкционированный митинг.

«В дальнейшем собравшиеся двумя колоннами проследовали по улице Немига в направлении проспектов Победителей и Независимости, а затем в сторону площади Якуба Коласа, где развернулись в обратном направлении», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что кроме протестных акций в субботу проходили семь массовых мероприятий «в поддержку мира, безопасности и спокойствия», в которых, по данным ведомства, участвовало более 50 тыс. человек.

Напомним, в субботу в Минске проходил ставший традиционным женский марш несогласия с объявленными ЦИК результатами выборов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

В сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.



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