 

Калифорнийские священники перестанут венчать однополые пары после прошедших пожаров и торнадо

13.09.2020, 12:30, Разное

Архиепископ метрополии Лос-Анджелеса Гарсия Гомес заявил, что католическая церковь в штате Калифорния больше не будет предоставлять однополым парам услуги венчания.

Такое решение коллегия епископата приняла после последствий разрушительных пожаров и ураганов в штате.

– Этим адским пламенем покарал нас Господь за содомитские грехи и мы поняли, как ошибались, когда наступил 2020 год. Мы немедленно прекратим венчание однополых пар для всеобщего блага, — заявил архиерей калифорнийской церкви Окасио-Глино Месс.

Демократическая партия США выступила с резкой критикой данного решения и пригрозила большими санкциями и высоким налогообложением на католическую церковь в штате.

«Эти шуты в рясах доиграются до того, что на месте их храма будет стоять мечеть или синагога», — возмутилась сенатор от штата Камала Деви Харрис.

В то же время идею поддержали священники из Техаса и Алабамы, а РПЦ предложила свою финансовую поддержку на строительство новых костелов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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