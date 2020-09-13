Диетологи назвали ягоду, способную выводить токсины и снижать сахар

13.09.2020, 12:17, Разное

Российские диетологи назвали ягоду, которая выводит токсины из организма и снижает сахар в крови. Это малина, которая доступна в любое время года и полезна как в свежем виде, так и в замороженном.

Говоря о суперпродукте, врачи отметили, что малина славится кладезем полезных витаминов и минералов, которые защитят организм от ряда заболеваний, вдобавок ко всему происходит омоложение кожи. Так, содержащийся в ягоде витамин С способен поддержать здоровый иммунитет и поможет справиться с инфекционными заболеваниями, марганец и витамин К укрепят кости, а клетчатка решит все проблемы с пищеварением. Плоды и листья данного полукустарника рекомендуются при простуде и гриппе в качестве природного жаропонижающего и потогонного средства. Малина обладает кровоостанавливающим действием и является натуральным антидепрессантом благодаря большому количеству меди.

При малокровии, болезнях ЖКТ и гипертонии необходимо добавить в рацион малину, так как её польза бесценна. Более того, суперпродукт содержит органические соединения (антиоксиданты), которые борются с токсинами, сахарным диабетом и ожирением, а также онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Диетологи, проведя ряд исследований, отметили, что регулярное употребление красной ягоды существенно снижает уровень сахара в крови и стабилизирует артериальное давление.