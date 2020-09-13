«Непоправимые перемены во внешности»: Журналисты сообщили о состоянии Анастасии Заворотнюк

13.09.2020, 12:17, Разное

Анастасия Заворотнюк больше года ведет борьбу с гиобластомой, онкологическим заболеванием. Репортеры рассказали известия о состоянии тяжело больной актрисы.

Весь период болезни Анастасия Заворотнюк не желает контактировать с прессой и фанатами, о ее состоянии иногда можно узнать на странице в Instagram, которую ведут близкие актрисы. Недавно там опубликовали пост по случаю 12-летней годовщины бракосочетания Петра Чернышева и артистки. Но чаще всего данные о жизни знаменитости поклонники получают от инсайдеров.

Невзирая на прогнозы докторов, Анастасия Заворотнюк находится в Подмосковье со своей семьей. Недалеко живет и Наташа Королева, которая еще весной сообщала хорошую информацию о состоянии звезды, утверждая, что та поправляется. Летом об этом писали и СМИ, которые ссылались на близкие к семье источники. Через время появлялась информация, что актриса хочет дать интервью, но не уточнялись его сроки.

Знакомые Анастасии Заворотнюк говорят, что заболевание оставило отпечаток на внешности знаменитости, из-за чего она не хочет появляться на людях. Фанаты полагают, что это последствия химиотерапии, при которой лицо может приобретать одуловатость.