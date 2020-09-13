Мнение: Помпео и Талибан

13.09.2020, 12:15, Разное

Помпео и один из представителей Талибана на переговорах в Дохе.

Что примечательно на этой фотографии, так это то, что не попало в "протокольный снимок".

Представители Талибана демонстративно сидели, пока Помпео терпеливо ждал фотографии.



Как правильно подобрать ракурс.



А мне похрен на Помпео, я просто посижу.

Это опять же к вопросу о протокольном фотографировании. Талибан чувствует свою силу и считает возможным даже на переговорах троллить США.

Ну а если ты слаб как Вучич, то тогда приходится униженно сидеть на стуле перед столом Трампа. Лишнее напоминание о том, что в современном мире уважают только силу и ничего более.

Относительно самих переговоров, которые проходят примерно через 19 лет после вторжения США в Афганистан и оккупации этой страны.

1. Администрация Трампа стремиться добиться подписания соглашения между правительством Афганистана и Талибаном до выборов, чтобы с одной стороны преподнести вывод войск как выполнение предвыборных обещаний Трампа, а сам вывод представить так, что США добились мира в Афганистане и уходят не потому что проиграли.

2. Сами переговоры являются еще одним шагом к уже неизбежной легализации Талибана, хотя формально Талибан до сих пор числится террористической группировкой. Но по политическим контактам талибов заметно, что с ними уже разговаривают как с неизбежной частью политического будущего Афганистана.

3. Когда террористы побеждают, они становится стороной в переговорах. История с Талибаном достаточно ярко показала, чего стоит тезис "правительство не ведет переговоры с террористами". С победившими террористами приходится вести, если конечно нет желания еще лет 10 побегать по горам.

4. После целой серии внешнеполитических неудач, администрация Трампа пытается набрать хоть каких-то результатов под выборы – договор Израиля и ОАЭ, анонс договоренностей Израиля с Бахрейном, переговоры в Дохе с Талибаном. В текущих реалиях и это сойдет за победу, раз по основным направлениям полный провал.

5. США очень нужен хоть какой-то договор, так как Трамп уже анонсировал дальнейший вывод войск из Афганистана, а без договора с Талибаном, этот вывод будет однозначно трактоваться как бегство, что не даст США спасти лицо. Поэтому, воротя нос, Вашингтон вынужден уламывать Талибан заключить договор с правительством.

6. Чтобы продвинуть эту сделку, США очень сильно надавили на Кабул, чтобы тот выпустил несколько сотен пленных боевиков Талибана, в том числе принимавших участие в организации терактов. Иначе Талибан просто отказывался разговаривать с правительством, требуя выполнения американских обещаний. Требуя от США.

7. Чтобы осуществить эту встречу, всего правительство было отпущено 5000 боевиков Талибана. Талибан в свою очередь освободил около 1000 пленных афганских солдат.

8. НАТО также анонсирует, что при дальнейшем выводе войск США из Афганистана, контингент НАТО в этой стране будет сокращаться.



Эмир Катара перед переговорами подарил Помпео футболку.



Главе политического офиса Талибана ничего не подарили.



Представитель правительства Афганистана и представитель Талибана.



Делегации Талибана и правительства Афганистана друг напротив друга.



Делегация правительства Афганистана.

"Помогая построить Афганистан, свободный от этого зла и ставший лучшим местом для жизни, мы работаем в лучших традициях Джорджа Маршалла" (c) Джордж Буш-младший, 2002-й год.