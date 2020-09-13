 

Мнение: Имитация и праздник…

13.09.2020, 12:07, Разное

Между прочим, сегодня не только день, когда в десятках регионах страны закончится «триединый день голосования», больше похожий на имитацию выборов губернаторов и депутатов региональных законодательных органов и городских дум… Сегодня еще и День танкиста. Всех причастных к бронетанковым войскам – с праздником.

А причастным к превращению  выборов в имитацию – сочувствую, что вам приходится этим заниматься…

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Мнение: Имидж и самооценка

03.08 / Скандалы: Выстраданное счастье Сергея Зуева

01.08 / Любовь Успенскую заподозрили в романе с экс-участником «Голоса» Леваном Кбилашвили

29.07 / Как сочетать модные тренды в одном образе: мастер-класс от Беллы Хадид

01.09 / Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе»

09.07 / Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 509 зараженных

08.07 / Сафронова подозревают в передаче Чехии данных о военном сотрудничестве России

26.06 / Мнение: Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере

09.08 / Мнение: Как бороться с собственниками квартир

30.06 / Скандалы: Из дела «Суммы» не выпускают

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска