Мнение: Имитация и праздник…

13.09.2020, 12:07, Разное

Между прочим, сегодня не только день, когда в десятках регионах страны закончится «триединый день голосования», больше похожий на имитацию выборов губернаторов и депутатов региональных законодательных органов и городских дум… Сегодня еще и День танкиста. Всех причастных к бронетанковым войскам – с праздником.

А причастным к превращению выборов в имитацию – сочувствую, что вам приходится этим заниматься…