 

В Украине COVID-19 болеет 650 военных

13.09.2020, 11:58, Новости дня

По состоянию на утро 13 сентября в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 650 человек. Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровело 1535 человек, шесть умерли. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 687 человек. 

За прошедшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19. Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится семь человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 24 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України.Станом на 10.00 13 вересня в Збройних Силах України на гостру…

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Pühapäev, 13. September 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 154 335, 3178 человек умерли, выздоровело 68 893 пациента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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