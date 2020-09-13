 

В Киеве за сутки COVID-19 выявили у 310 человек

13.09.2020, 11:58, Новости дня

В Киеве за последние сутки коронавирус выявили у 310 человек. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Среди вновь выявленных заболевших 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 15 девочек от одного года до 16, 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет и 11 мальчиков от двух до 16 лет. Среди них – 20 медиков.

Больше всего новых случаев обнаружили в Деснянском (70), Дарницком (54) и Днепровском (36) районах.

За сутки умерло три жителя столицы. Госпитализировали 52 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

По состоянию на сегодняшний день в столице уже зафиксирован 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян, выздоровел 5281 человек.

Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 310 людей.Троє хворих…

Posted by Кличко – мер on Pühapäev, 13. September 2020

На утро 13 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 154 335, умерло 3178 человек, выздоровело уже 68 893 пациента. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Основатель Alibaba назвал последствия пандемии коронавируса

21.08 / AFP: Германия направит медицинский самолет за Навальным

07.07 / Полиции Гонконга разрешили проводить обыски без ордера

02.09 / “Мы не планировали”. Джеджула рассказал, почему не хочет узнавать пол будущего ребенка

31.07 / Кравчук не исключает кадровых изменений в украинской делегации ТКГ

15.08 / МВД Беларуси выпустило более 2 тыс. задержанных во время протестов

05.09 / У берегов Шри-Ланки загорелся нефтяной супертанкер. Пожар тушат уже два дня

02.07 / Собянин: Голосование по Конституции стало плебисцитом о консолидации вокруг президента

19.08 / Умер глава Академии наук Украины Борис Патон

04.08 / Трамп назвал условие дальнейшей работы TikTok в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска