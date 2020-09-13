НАБУ хочет заработать политические дивиденды на уже закрытом деле “Роттердам плюс” – адвокат

13.09.2020, 11:58, Новости дня

Руководство Национального антикоррупционного бюро пытается заработать политические дивиденды, продолжая манипуляции вокруг закрытого прокуратурой дела “Роттердам плюс”. Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

“Я здесь прослеживаю непосредственную и прямую заинтересованность работников НАБУ для того, чтобы заработать политические, профессиональные дивиденды, доказать свою состоятельность вопреки здравому смыслу и положениям законодательства”, – заявила адвокат.

По ее словам, сторона защиты заинтересована в прозрачном рассмотрении судом жалобы экс-нардепа Виктора Чумака, который вместе с НАБУ оспаривает законное решение прокуратуры закрыть дело. В ходе открытого процесса, по словам Дригваль, широкой общественности станет очевидным надуманный и манипулятивный характер всех аргументов НАБУ.

“Мы ратуем за то, чтобы судебный процесс был полным и объективным, для того, чтобы общественность увидела всю глубину и всю неполноценность манипуляций, которые сейчас осуществляются правоохранительными органами для того, чтобы отстоять свои действия на протяжении последних трех лет”, – отметила Наталья Дригваль.

28 августа САП сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Формула “Роттердам плюс” действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Цена газа для населения с февраля 2020 года устанавливается по аналогичной формуле “Амстердам плюс”. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.