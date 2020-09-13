В Беларуси сегодня пройдет оппозиционный Марш героев

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13.09.2020, 11:58, Новости дня

13 сентября по всей Беларуси пройдут протестные акции под названием “Марш героев”. Об этом сообщает Telegram-канал “Беларусь головного мозга”.

В Минск уже начали подтягивать технику. TUT.BY опубликовал видео, на котором видны колонны автозаков, военных грузовиков и машин с колючей проволокой.

Рядом со стелой “Минск – город-герой” установили заграждение, а на Октябрьской площади – колючую проволоку, отмечает TUT.BY.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняют митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа декларировал, что выборы в Беларуси “не были ни свободными, ни справедливыми”, а власти применили “непропорциональное и неприемлемое насилие” к протестующим.

19 августа Меркель заявила, что пыталась поговорить с Лукашенко о ситуации в стране, но он отказался.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 28 августа договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификации выборов и насилия против митингующих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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