 

Ученые: Дефицит витамина D провоцирует преждевременную смерть

13.09.2020, 11:53, Разное

Бельгийские исследователи с руководителем Лин Антонио из Университетской больницы Левена сообщают, что уровень витамина D влияет на здоровье мужчин, преимущественно пожилого возраста. Информацию пишет EurekAlert.
На сегодняшний день у европейцев замечается нехватка витамина D. При таком состоянии увеличивается риск возникновения болезней сердца, остеопороза и даже рака. Чтобы оценить витаминный статус людей часто используют несколько форм или метаболитов витамина D.

Учеными было проведено исследование с 2003 по 2005 год, где принимало участие 1970 мужчин возрастом от 40 до 79 лет. Исследователи изучали, являются ли свободные метаболиты витамина D хорошими предикторами здоровья. Они сопоставили уровни свободного и общего метаболитов витамина D c состоянием здоровья с дополнением на такие моменты, как индекс массы тела, возраст, курение. Общий пониженный уровень витамина D связывают с повышенными рисками смерти.

В процессе работы эксперты подтвердили информацию о том, что нехватка витамина D негативно действует на здоровье и приводит к высоким рискам летального исхода. Но специалисты подтверждают, что эти данные нельзя истолковывать прямо, так как причинно-следственная связь и лежащий в ее основании механизм остался неопределенным.



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