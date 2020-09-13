Ученые: Прослушивание музыки Моцарта помогает при эпилепсии

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13.09.2020, 11:53, Разное

Ученые сообщают, что классическая музыка воздействует на здоровье людей. Эксперимент показал, что уменьшить приступы эпилепсии помогут фортепианные симфонии Моцарта.
В 1990 годы существовала версия, что музыка Моцарта действует на психику людей. С того времени проводились исследования на малых выборках людей и только теперь исследователи провели крупную работу. Было проанализировано 147 исследований «эффекта Моцарта», и эксперты смогли оценить особенности работ.

Были отобраны 12 опытов и замечено, что прослушивание симфоний Моцарта каждый день уменьшает эпилептические приступы, а также понижает частоту аномальной мозговой деятельности. Подобный результат возникал даже после 1 сеанса и оказывал влияние длительное время.
Напомним, что эпилепсия диагностируется у одного из 100 человек в мире. Часто болезнь лечат препаратами, но они помогают 30% больным, потому эксперты постоянно находятся в поиске альтернативных методов лечения.



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