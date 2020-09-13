 

Явка на выборах в Севастополе превысила результат прошлых выборов губернатора

13.09.2020, 11:48, Новости дня

По состоянию на 10.00 мск воскресенья явка на выборах губернатора Севастополя составила 35,19%, сообщили в Севастопольской городской избирательной комиссии. На прошлых выборах главы города явка составила 34,2%.

«Проголосовало 115 086 избирателей – 35,19%», – передает сообщение комиссии ТАСС. Отмечается, что число избирателей в городе немногим выше 327 тыс. человек. При этом показатель явки прошлых выборов уже превышен. Между тем, в этом году голосование впервые длится три дня и завершится в 20.00 мск воскресенья.

В Севастополе проходят выборы губернатора, довыборы в заксобрание города и муниципальные кампании.

На пост главы города претендуют: член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Александр Романович, представитель партии «Патриоты России» Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев («Единая Россия»), Анастасия Романенко (Демократическая партия России), Ярослав Яковенко (Партия прогресса).

Напомним, хотя единый день голосования в РФ проводится 13 сентября, 11 и 12 сентября было предусмотрено досрочное голосование.

Единый день голосования уже начался в РФ – в 8.00 в воскресенье (23.00 мск субботы) избирательные участки открылись на Камчатке.

Политическая конкуренция на выборах высших должностных лиц в 2020 году выросла по сравнению с 2015 годом. Так, на выборах был зарегистрирован 91 кандидат – 5,05 претендентов на место, в то время как в 2015 году зарегистрировались 84 кандидата – 4,6 претендента на место. Также увеличилась политическая конкуренция на выборах депутатов ЗАКС: количество списков кандидатов в едином округе составило 92 против 86 в 2015 году; среднее количество списков партий в регионе достигло 8,36 против 7,8 пять лет назад.

Всего в 2020 году зарегистрированы 6138 кандидатов против 5628 в 2015 году, из них по единому округу 5071 против 4592, по одномандатным округам – 1067 против 1036 соответственно.

Также видеонаблюдение ведется в 54 субъектах РФ (70% от общего числа избирателей, включенных в списки), технические средства подсчета голосов предусмотрены в 59 субъектах.



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