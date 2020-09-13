 

В ЕС назвали ожидаемую дату согласования санкций против Белоруссии

13.09.2020, 11:48, Новости дня

Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза согласуют введение санкций по Белоруссии на встрече 21 сентября, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель британскому изданию Financial Times.

По его словам, включение в санкционный список президента Белоруссии Александра Лукашенко – это вопрос, «который будет обсуждаться», передает ТАСС.

Напомним, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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