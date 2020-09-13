Мнение: О шокирующей выходке чернокожих не-расистов

13.09.2020, 11:45, Разное



Фото © Reuters.

Если вы представитель белой расы, разве вам не становится как-то не по себе от заглавного фото? Это лишь на первый взгляд на нём ничего особенного – просто небольшая группа американцев реализует своё неотъемлемое право, гарантированное Второй поправкой к Конституции США. В действительности это одна из тренировок военизированной организации с трудно переводимым на русский язык названием NFAC – Not F***cking Around Coalition. И занимается она вовсе не безобидной охраной митингов и шествий набравшего силу движения BLM.

И вот вам вопрос на засыпку. Как далеко темнокожее меньшинство может зайти в самозащите права на расовое равенство?

Конечно вы помните бородатый анекдот, ставший в последнее время снова популярным. Тот самый где…

В отдел из пяти человек пришла разнарядка сократить одного из них.

– Вы не можете меня уволить: это расизм, – заявил темнокожий сотрудник.

– Вы не можете меня уволить: это сексизм, – заявила мать-одиночка.

– Вы не можете меня уволить: это эйджизм, – заявил пожилой работник.

– Знаете, после всего этого я начинаю чувствовать себя геем, – промолвил белый гетеросексуальный мужчина, заботливый муж и отец троих тоже белых детей.

А вот от чего уже не до смеха. Перенесёмся через океан.

В Лондоне на видео попал инцидент в общественном транспорте. По неясным причинам белый пенсионер назвал «обезьянами» двоих чернокожих пассажиров автобуса. А те в ответ… избили «расиста».

Безусловно, в этой некрасивой истории никто не в белом пальто. Но реально шокирует даже не этот инцидент, а реакция на него. Вот характерные комментарии читателей:

– Он сам напросился. Этому нет оправдания.

– Пенсионер или нет, какая разница. Получил по заслугам!

– Он это заслужил. Нельзя такие вещи говорить чернокожим.

– В следующий раз будет держать свой расистский рот на замке.

– И почему это старичьё чуть что начинает выкрикивать расистские оскорбления?

Огрёб дедушка, кстати, совсем не кисло.



Фото © Daily Mail.

То есть, цивилизованное общество в защите расовых меньшинств как-то потихоньку звереет и дичает. И как далеко это может зайти? К чему готовиться белым?